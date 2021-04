Dollbergen

Der Wasserschaden in der neuen Kita des Dollberger Familienzentrums ist behoben. Am Montag sind die Jungen und Mädchen der Notbetreuungsgruppen in ihre Räume zurückgekehrt. Seit Dezember 2020 mussten die Erzieherinnen ihre Schützlinge in der benachbarten Turnhalle betreuen – unter Corona-Bedingungen keine leichte Aufgabe. Am vergangenen Freitag haben sie dort alles zusammengepackt und in die renovierten Kita-Räume zurückgebracht.

„Dort haben die Handwerker bis auf einige Kleinigkeiten alles wieder hergerichtet“, sagt Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Ursache des Wasserschadens: In einem Sanitärraum war das Verbindungsstück einer Wasserleitung nicht richtig verpresst worden, sodass über Monate Wasser heraustropfte und in die Fußböden zog. Die Kindertagesstätte für 90 Kindergarten- und 15 Krippenkinder war nach den Sommerferien 2020 in Betrieb gegangen.

Mittagessen in der Puppenstube

Es ist eine Vorzeige-Kita, die die Gemeinde Uetze in Dollbergen errichtet hat. Die Raumausstattung ist großzügig und sehr vielfältig gestaltet, sodass die Kinder den Tag über viel Abwechslung haben. Statt fester Gruppenräume im herkömmlichen Sinn gibt es große Funktionsräume mit den Schwerpunkten Bauen und Konstruieren sowie Kreativität. Ein Gruppenraum wird, solange die Mensa nicht fertig ist, als Kinderrestaurant genutzt. Das Besondere: Dort gibt es kein einheitliches Mobilar. Stattdessen können die Kinder wählen, ob sie an einem runden oder eckigen Tisch, in der Puppenstube, auf einer Gruppensitzbank Platz nehmen oder auf dem Fußboden picknicken. „Wegen Corona dürfen die Kinder zurzeit nur mit ihrer Gruppe ins Restaurant gehen.“

„Dann haben wir noch das Nest“, sagt Kita-Leiterin Susanne Persson. Seine Ausstattung entspricht der eines herkömmlichen Gruppenraums. „Es ist für die Kindergartenanfänger gedacht und alle, sich noch nicht trauen, sich in der Kita frei zu bewegen.“

Lernwerkstatt und Bücherei

Frei bewegen – das gehört zum pädagogischen Konzept der Kita. „Die Kinder können wählen, in welchen Funktionsraum sie gehen wollen, das wird im Morgenkreis der einzelnen Gruppen besprochen“, erläutert Persson. „Aber es gibt Regeln. Wenn sich ein Kind für ein Angebot, zum Beispiel Vorlesen eines Buches, entschieden hat, kann es nicht zwischendurch weggehen.“ Momentan ist die Bewegungsfreiheit der Jungen und Mädchen in ihrer Kita coronabedingt allerdings eingeschränkt. Die Kinder müssen in ihrer Notbetreuungsgruppe bleiben.

Zusätzlich zu den vier großen Funktionsräumen gibt es mehrere kleine Bereiche: die Lernwerkstatt zum Experimentieren und die Bücherei mit gemütlicher Leseecke. Zudem steht ein kleines Zimmer für das Arbeiten mit den Vorschulkindern zur Verfügung. Diese kleinen Räume können außerdem von den Mitarbeitern als Vorbereitungsraum – ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz ist vorhanden – und für Elterngespräche genutzt werden.

In den Kleingruppenräumen – hier die Bücherei – ist für die Mitarbeiterinnen ein Arbeitsplatz eingerichtet. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Selbst die zwei Sanitärräume für die Kindergartenkinder sind nicht nur praktisch – zum Beispiel mit Dusche zum Abspülen der Maschkleidung –, sondern auch pädagogisch ausgestattet. An den Waschbecken wurden unterschiedliche Wasserhähne montiert. „So lernen die Kinder, mit den verschiedenen Techniken umzugehen“, sagt Persson.

Der Krippenbereich ist abschließbar

Im Westteil des Gebäudes befinden sich die Krippenräume für maximal 15 Kinder. Sie sind zum Kindergarten hin abschließbar. Für die Kleinen gibt es ein abwechslungsreich gestaltetes Spielzimmer und einen Schlafraum. Der Sanitärraum bietet neben Wickeltisch und Minitoiletten Waschbecken und Dusche. Diese darf laut Persson auch zum Spielen genutzt werden. Vom Spielzimmer geht es direkt in den Spielgarten, in dem sich nur die Kleinen tummeln dürfen.

Viel Platz zum Krabbeln und Kuscheln: Das Spielzimmer der Krippenkinder. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zur Ausstattung der Kita gehört auch eine Küche. Dort sollen das Frühstück und der Imbiss zur Teezeit, den die Gemeinde finanziert, vorbereitet werden. „Zurzeit bringt jedes Kind sein Essen zum Frühstück jedoch mit“, erklärt Persson.

Wenn der Betrieb irgendwann wieder normal läuft und auch die Mensa fertig ist, wird es drei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern im Alter ab drei Jahre, eine altersübergreifende Gruppe sowie eine Krippengruppe geben. Die Betreuungszeit beginnt um 7 Uhr und endet um 17 Uhr. 14 Erzieherinnen und Erzieher – ein Mann gehört schon jetzt zum Team – werden sich um die Kinder in Dollbergen kümmern.

Von Anette Wulf-Dettmer