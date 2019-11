Der Weihnachtsmarkt in Uetze-Dollbergen öffnet am Adventswochenende, 30. November und 1. Dezember, rund um die Erlöserkirche. Sein Markenzeichen: An den Ständen gibt es ausschließlich Selbstgefertigtes von Dollbergern und privaten Anbietern aus umliegenden Orten.