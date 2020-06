Dollbergen

Für 145.000 Euro erneuert der Wasserverband Peine ab Montag, 15. Juni, etwa 400 Meter der Trinkwasserleitung an der Ackerberg- und der Ladestraße. Dies kündigt jetzt Sprecherin Sandra Ramdohr an. Ihren Angaben zufolge dauern die Arbeiten etwa acht Wochen.

Das Bauvorhaben findet sich im Wirtschaftsplan für dieses Jahr, es sieht den Austausch alter Rohrleitungen aus den 1960-er Jahren vor. „In diesen Leitungen haben sich im Laufe der Jahre innen natürliche Ablagerungen, etwa aus Eisenpartikelchen, gebildet. Sie verringern den Durchmesser und beeinträchtigen damit das Fließ­ver­halten und können zu vermindertem Druck bis hin zu Trübungen führen. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Erneuerung“, teilen die Planer des Verbands aus Peine mit. Ihren Angaben zufolge werden neue Kunststoffleitungen mit einem Durchmesser von elf Zentimetern verlegt.

Arbeiter müssen die Straßendecke nicht aufreißen

Das betrifft den Abschnitt Ackerbergstraße zwischen Ladestraße und Ecke Berliner Allee sowie einen Teil der Ladestraße auf Höhe des Bahnhofs. Die beauftragte Fachfirma Tauber verlege die neue Leitung im sogenannten geschlossen Verfahren. Das spare teuren Straßenaufbruch und reduziere die Einschränkungen für den Verkehr. Zwischen den Baugruben wird die Leitung computergesteuert per Horizontal­bohrspülung ins Erdreich eingezogen. Dazu wird zunächst per Bohrlanze ein kleiner Tunnel zwischen zwei Gruben erzeugt, der im nächsten Arbeitsschritt aufgeweitet wird. Dann wird die vorbereitete Leitung eingezogen.

„Das ist ein sicheres und bewährtes Verfahren. Wo immer die Rahmenbedingungen es zulassen, wird es in der Trinkwassernetzerneuerung eingesetzt“, heißt es von der Planern. An den neuen Leitungsverlauf werden dann noch drei Gebäude angeschlossen. Der Verkehr kann an diesen Baugruben vorbeigeführt werden, die Grundstücke bleiben erreichbar – und auch die Trinkwasserversorgung ist während der Bauphase gesichert. Die neue Leitung geht erst in Betrieb, wenn sie strenge Druck- und Hygienetests bestanden hat. Lediglich beim Umschluss der Hausanschlüsse muss kurzzeitig die Versorgung unterbrochen werden. Dieses kündigt die Fachfirma den Anwohnern aber rechtzeitig vorher an.

Von Antje Bismark