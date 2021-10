Dollbergen

Die Generationenhilfe in Uetze-Dollbergen will älteren Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ermöglichen, möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu leben. Daher will sie ihr bestehendes Hilfsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörige nicht nur erhalten, sondern ausbauen. Dafür sucht sie Helferinnen und Helfer.

Nach Auskunft des Vorsitzenden der Generationenhilfe, Wolfgang Göpfert, erstatten die Pflegekassen nach dem Sozialgesetzbuch in einem bestimmten Umfang die Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen, wenn die Hilfesuchenden einen Pflegegrad nachweisen können. „Es sind recht einfache Tätigkeiten, die wir machen dürfen. Sobald es in den medizinischen Bereich geht, geht es nicht mehr“, sagt Göpfert.

Zum Beispiel könnten die Helfer mit den Senioren spazieren gehen, den Pflegebedürftigen aus der Zeitung vorlesen oder auch für sie eine Mahlzeit zubereiten, sagt der Vorsitzende. Hingegen dürften die Mitglieder der Seniorenhilfe beispielsweise keine Tabletten verabreichen. Manchmal sei es für pflegende Angehörige wichtig, zu wissen, dass sich jemand um den alten Menschen kümmere, wenn sie das Haus verlassen. Das könne zum Beispiel der Fall sein, wenn die Angehörigen selbst zu Arzt müssten.

Helfer werden auf ihre Aufgaben vorbereitet

Eine weitere Voraussetzung für die Kostenerstattung ist, dass die Helfer besonders geschult sind und regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Die Generationenhilfe will daher die neuen Helferinnen und Helfer in einem Lehrgang gezielt auf die Aufgaben vorbereiten. Dieser umfasst elf Doppelstunden, die nach 18 Uhr angeboten werden. Hier geht es in erster Linie um die verschiedenen Formen der Demenz mit ihren vielen Krankheitsbildern. Hinzu kommt noch ein achtstündiger Erste-Hilfe-Kurs. Der Lehrgang soll im März 2022 beginnen und im Mai 2022 enden.

Die Generationenhilfe, die als Verein organisiert ist, übernimmt für Mitglieder die Fortbildungskosten. Nichtmitglieder müssen einen Kostenbeitrag zahlen. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende der Generationenhilfe, Wolfgang Göpfert, Poststraße 11, Telefon (0156) 78730720, E-Mail generationenhilfe@dollbergen.de, bis zum 31. Januar 2022 entgegen.

