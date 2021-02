Dollbergen/Edemissen

Eine sehr stark riechende Flüssigkeit ist am Donnerstagmorgen bei Reinigungsarbeiten am Abgassammelsystem in der Ölraffinerie Dollbergen ausgetreten. Grund dafür war eine undichte Stelle im System. „Diese Flüssigkeit hat sich vermutlich aufgrund der niedrigen Außentemperaturen verstärkt im Abgassammelsystem gebildet“, heißt es in einer Erklärung von Avista Oil. Das Unternehmen setzte einen Saugwagen ein, um die Flüssigkeit aufzunehmen. Dieser bringe es aber mit sich, dass die Luft aufgewirbelt und der Geruch damit verteilt werde.

Wegen der vorherrschenden Windrichtung sei der Geruch in östliche Richtung getragen worden, teilt das Unternehmen mit. Gegen 8.30 Uhr bemerkten mehrere Personen in Höhe der Tankstelle an der Peiner Straße in Edemissen den deutlichen Gasgeruch. Sie informierten deshalb die integrierte Leitstelle in Braunschweig, die wiederum um 8.32 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Edemissen alarmierte und zunächst in die Peiner Straße schickte. „Dort wurde die Lage erkundet, aber eine Ursache konnte nicht festgestellt werden“, berichtet Eileen Selle, Pressesprecherin der Feuerwehr Edemissen. Auch die Einsatzkräfte, unterstützt von der Feuerwehr Dollbergen, hätten den Geruch deutlich wahrgenommen.

Fachleute finden zunächst keine Ursache für Gasgeruch

Deshalb sperrten sie die Peiner Straße und auch umliegende Nebenstraßen und setzten einen Alarm für den Fachzug Spüren und Messen des Landkreises Peine ab, der für solche Fälle spezialisiert ist. Seine Aufgabe ist es, mithilfe von Messgeräten herauszufinden, um welchen Stoff es sich handeln könnte. „Die Mitglieder des Fachzugs begannen ihre Messungen nach Ankunft im Nachbarort Oedesse, dort war der Geruch noch stärker zu bemerken. Weiterhin wurden auch die Feuerwehren Oedesse, Abbensen und Eddesse alarmiert, um im betroffenen Gebiet zu erkunden“, berichtet Selle.

Es seien an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Messungen durchgeführt worden. „Die Konzentration in der Luft war jedoch so gering, dass mit den Messgeräten kein Stoff nachgewiesen werden konnte. „Auch drei Mitarbeiter des Energieversorgers waren vor Ort und führten Messungen durch, aber die Quelle des Geruchs blieb weiter unbekannt“, sagt die Feuerwehr-Sprecherin. Als Energieversorger wurden auch die Gemeindewerke Peiner Land hinzugerufen. Es konnte jedoch weder ein Gasleck noch eine Störung festgestellt werden, teilt Petra Kawaletz von der Unternehmenskommunikation mit. Über die tatsächliche Ursache habe man „keine Kenntnis“.

Als sicher war, dass für die Bevölkerung keine Gefahr ausging, wurde laut Selle der Einsatz der Feuerwehr Edemissen um 11.25 Uhr beendet. Neben 48 Feuerwehrleuten war auch die Polizei Peine mit acht Polizisten beteiligt. Zwischenzeitlich war die Landstraße zwischen Edemissen und Oedesse gesperrt. Die Bürger wurden um 11.46 Uhr von der Leitstelle über die Warn-App Biwapp darüber informiert, dass für sie keine Gefahr besteht. Noch am Donnerstagnachmittag veröffentliche Avista Oil eine Erklärung auf der Homepage: Darin entschuldigt sich das Unternehmen bei den Anwohnern für die eventuellen Unannehmlichkeiten und dankt den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln.

Von Kerstin Wosnitza und Antje Bismark