Dollbergen

Die Gemeinde Uetze wird ihr Bauprojekt „Alle Kinder unter einem Dach“ in Dollbergen wohl erst im nächsten Jahr abschließen. Ein Wasserschaden im letzten Bauabschnitt, dem Verbindungstrakt zwischen der neuen Kindertagesstätte und dem sanierten Schulgebäude, hat erneut den Schulumbau verzögert. Der Verbindungstrakt mit dem Eingangsbereich wird unter anderem die Mensa, die Aula und die Bücherei beherbergen.

Inzwischen ist der Wasserschaden nach Auskunft des Leiters des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof, Frank Hacke, behoben, sodass die Arbeiten weitergehen könnten. „Die Fliesenleger sind aktuell auf der Baustelle“, sagt er. Andere Handwerker verlegten gerade die Fußbodenbeläge, Trockenbauer zögen die Decken ein. Die Endmontage der Lüftungsgeräte habe begonnen. Elektriker müssten noch Restarbeiten an der Elektroanlage und der Fotovoltaikanlage auf dem flach geneigten Dach ausführen. Außerdem fielen noch Restarbeiten für den Dachdecker an, zählt Hacke auf.

In der Aula fehlt die Bühne

Laut Bauleiter Michael Lange ist die sanierte Sporthalle bis auf Kleinigkeiten fertig. Sie habe kürzlich einen neuen Anstrich erhalten. In der Aula fehle noch die Bühne samt der dazugehörenden Technik. In der Mensa müsse die Experimentierküche eingebaut werden. „Da werden die Kinder zum Beispiel backen oder Mehl mahlen“, erläutert Lange. Der Einbau der Ausgabeküche für die Mensa soll laut Hacke Ende November beginnen. „Das Gleiche gilt für die Heizungs- und Sanitäranlage.“

Neue Spielgeräte sind auf dem Schulhof aufgestellt worden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Bereits bis Ende November soll die Außenanlage zwischen dem Verbindungstrakt und der Ackersbergstraße fertig werden. Die Herbstferien habe man für die Gestaltung des Pausenhofs der Grundschule und des Außenspielbereichs der Kindertagesstätte genutzt, berichtet Lange. Dabei sei auch das Außenklassenzimmer der Schule vergrößert worden.

Fertigstellungstermin ist offen

Hacke geht davon aus, dass sämtliche Arbeiten nicht bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Einen Fertigstellungstermin will er nicht nennen. Der hänge von der Verfügbarkeit der Handwerker ab. Im Moment sei es schwierig, sie zum gewünschten Zeitpunkt zu bekommen, sagt der Eigenbetriebsleiter. Aus diesem Grunde hatte sich schon der Baubeginn im Jahr 2018 verzögert.

Das Projekt „Alle Schüler unter einem Dach“ in Dollbergen ist das größte Bauvorhaben der Gemeinde seit dem Bau des Schulzentrums in Uetze. „Das Gesamtbudget beläuft sich auf 10,88 Millionen Euro“, sagt Hacke. 2017 hatte die Gemeindeverwaltung noch Baukosten in Höhe von 7,3 Millionen Euro veranschlagt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller