Dollbergen

Diebe haben am Donnerstag zwischen 6.30 und 16.08 Uhr den Katalysator an einem BMW abgebaut. Diesen hatte der 20 Jahre alte Halter aus Uetze an der Nordseite des Bahnhofs Dollbergen auf dem Park-and-ride-Platz abgestellt. Als er mit dem Auto nachmittags nach Hause fahren wollte, bemerkte er nach Aussage einer Polizeisprecherin laute Motorgeräusche und untersuchte daraufhin zu Hause den Wagen. Dabei stellte er den Diebstahl des Katalysators fest. Die Ermittler geben den Schaden mit 300 Euro an.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark