Ein großer Kran, Dampf und Rauch aus allen Schornsteinen – so präsentiert sich das Biomassekraftwerk in Uetze-Dollbergen in diesen Tagen. Es liege aber kein Störfall vor, sondern „das ist ein gutes Zeichen, dass das Werk läuft“, sagt Günter Fölting von der Betreiberfirma.