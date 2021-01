Dollbergen

Mehr als 480 Haushalte in Dollbergen haben nach Aussage von Kathrin Mackensen, Sprecherin des Telekommunikationsunternehmens HTP, bis einschließlich Mittwoch, 6. Januar, einen Antrag auf einen Glasfaseranschluss gestellt. Damit habe die Ortschaft die vorgegebene Quote von 40 Prozent bereits erfüllt, sagt sie. „So schnell wie Dollbergen hat noch kein Ort die Zielzahl erreicht“, ergänzt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Die Firma bindet die Hausanschlüsse ans schnelle Internet gemeinsam mit der Deutschen Glasfaser an, eine Zusammenarbeit in dieser Form gibt es laut Mackensen bereits in der Wedemark und in Nordstemmen. Trotz der erreichten Quote können sich Interessierte noch bis 5. Februar melden und einen Auftrag für einen kostenlosen Glasfaseranschluss erteilen, unter anderem per E-Mail an glasfaser@htp.net. Die Sprecherin weist darauf hin, dass Nachzügler, die nicht fristgerecht beauftragen, vermutlich erst wieder Ende 2022/Anfang 2023 berücksichtigt werden können – und dann müssen sie die Kosten für ihren Anschluss tragen.

Bauarbeiten sollen im Frühsommer beginnen

Ab Mitte Februar beginne dann die Feinplanung für die Aufträge, kündigt Mackensen an. So schauen HTP und Deutsche Glasfaser, welche Haupttrassen durch die Straßen gebaut und an welchen Grundstücken die Abzweigungen zu den Häusern erstellt werden müssen. Danach vereinbaren die Unternehmen einen Vor-Ort-Termin mit den Hauseigentümern, um die Details für die Grundstücke abzusprechen. „Wir hoffen, dass uns die Corona-Auflagen nicht im Zeitplan behindern“, sagt Mackensen mit Blick auf den Infektionsschutz ihrer Mitarbeiter und der Auftraggeber. Geplant sei, dass ab Ende des zweiten Quartals die Bauarbeiten für die Haupttrasse und die Hausanschlüsse beginnen.

Von Antje Bismark