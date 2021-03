Uetze

In der Gemeinde Uetze wird am 12. September einer neuer Bürgermeister gewählt. CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender und Ratsherr Dirk Rentz will für die Christdemokraten in den Wahlkampf ziehen. Am Donnerstagabend hat der 61-Jährige seine Bewerbungsrede in der Gemeindeverbandsversammlung gehalten und die Eckpunkte seines Wahlprogramms vorgestellt.

Er wolle die Zukunft Uetzes so gestalten, dass „die Menschen gern in Uetze leben, arbeiten und sinnvolle Freizeit haben“. Dazu gehört für Rentz, die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen: „Schüler und Lehrer müssen das Handwerkszeug für die digitale Welt bekommen.“ Die Jugendlichen sollen weiterhin in Uetze alle Schulabschlüsse machen können. Rentz will die Wirtschaftsförderung durch die Gemeinde weiter stärken. In der laufenden Wahlperiode hat im Uetzer Rathaus bereits ein zweiter Wirtschaftsförderer seine Arbeit aufgenommen. Nach Rentz’ Auffassung muss auch im Wohnungsbau in der Gemeinde etwas passieren. „Wir brauchen mehr kleinere Wohnungen für junge Leute und Senioren.“

„Ökologie geht nicht ohne Landwirte“

Für Rentz hat die Landwirtschaft in Uetze einen hohen Stellenwert. „Die Stärkung der Ökologie geht nicht ohne die Landwirte“, betonte er. Er werde sich dafür einsetzen, dass in Uetze der sogenannte niedersächsische Weg, der auf den Ausgleich zwischen Natur und Landwirtschaft setzt, gegangen wird. Den niedersächsischen Weg hat der neue Landvolkpräsident Holger Hennies aus Schwüblingsen maßgeblich mitgestaltet. Das Konzept des Landes droht jedoch unwirksam zu werden. Denn die Bundesumweltministerin will ein Gesetz durchbringen, das die landwirtschaftliche Produktion nach Ansicht der Landwirte in Deutschland zunehmend unwirtschaftlich macht.

Dirk Rentz ist stolz darauf, ein waschechter Uetzer zu sein. Das will er im Wahlkampf auch in den Vordergrund rücken: „Ich bin aus Uetze, und ich bin für Uetze“, lautet sein Slogan. Rentz ist in Katensen aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Dollbergen. Der 61-Jährige, der als Diplom-Verwaltungswirt arbeitet, engagiert sich nicht nur seit zwei Jahrzehnten politisch in seiner Heimatgemeinde Uetze, sondern ist ehrenamtlich tätig in der Jugendarbeit, in Kultur, Kirche und Sport.

Rentz hält Mehrheitsbündnis seit vier Jahren zusammen

Seit Herbst 2016 ist Rentz CDU-Ratsfraktionschef. Ihm ist es gelungen, im Gemeinderat ein Mehrheitsbündnis aus fünf Parteien – Grüne, BALU, Freie Wählergemeinschaft Katensen, FPD und CDU – zu schmieden und seitdem erfolgreich zusammenzuhalten. „Es waren fünf gute Jahre für Uetze“, erklärte Rentz selbstbewusst in der Gemeindeverbandsversammlung, die als Präsenzveranstaltung in der Agora stattfand. Auf den Weg gebracht wurden laut Rentz die neue Straßenausbausatzung, die Neubaugebiete „Südlich Birkenweg“ in Dollbergen und in Uetze „Schapers Kamp“ und Uetze Nord-West, das Gewerbegebiet Uetze Nord-Ost, die neuen Sportförderrichtlinien, die Schwerpunktaufgabe Erhalt der biologischen Artenvielfalt und der Ausbau der Energieerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen. Rentz will nach eigenem Bekunden auf diesem Weg weitergehen, wenn er Bürgermeister von Uetze werden sollte.

Vorstandswahlen im Gemeindeverband Der CDU-Gemeindeverband hat am Donnerstagabend einen neuen Vorstand gewählt. Einstimmig wurde Dirk Rentz aus Dollbergen im Amt des Vorsitzenden bestätigt, ebenso wie Heidi Marz als seine Stellvertreterin. Neu im Team ist Anette Kobbe aus Schwüblingsen als zweite stellvertretende Vorsitzende. Marion Gellermann hatte für das Amt nicht wieder kandidiert. Sie hat laut Marz alle ihre Ämter im Gemeindeverband aus persönlichen Gründen abgegeben. Ratsfrau wird Gellermann allerdings bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2021 bleiben. Ausgeschieden aus der Reihe der Beisitzer ist Reinhard Degotschin. Er begründete dies mit seinem zeitaufwendigen Engagement für die Uetzer Tafel. Als Beisitzer bestätigt wurden Andreas Staas und Werner Hübner (beide aus Obershagen), Verena Claus aus Eltze und Jürgen Fellmann aus Dollbergen. Neu sind Janik Ricke, der Vorsitzende der Jungen Union, Hartwig Schmacher aus Uetze und Wulf Langeheine aus Hänigsen. Zudem wurden Jens Schumacher als Schriftführer und Peter Pawlitza als Schatzmeister bestätigt.

Für Rentz würde es die dritte Kandidatur für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters sein. 2006 und 2014 musste er sich Werner Backeberg (SPD) geschlagen geben. Das Wahlergebnis lautete in beiden Jahren 60,7 für Backeberg und 39,3 für Rentz. Backeberg wird dieses Mal nicht wieder kandidieren. Er geht nach 20 Jahren als Rathauschef in den Ruhestand.

Noch ist Rentz als CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl nicht bestätigt, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Heidi Marz, allerdings gebe es bislang keinen Gegenkandidat. „Die Aufstellungsversammlung ist am 2. Juni. Dann werden auch die Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats und der Ortsräte benannt.“

Von Anette Wulf-Dettmer