Hänigsen

Prall gefüllt ist der Veranstaltungskalender für die Ortschaft Uetze-Hänigsen, den der Ortsrat, die örtlichen Vereine und andere Einrichtungen aufgestellt haben. Erster Termin ist der ökumenische Neujahrsempfang am Freitag, 3. Januar, der um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche beginnt.

Ein gesellschaftliches Ereignis ist in Hänigsen der alljährliche Feuerwehrball. Ihn feiert die Ortsfeuerwehr am Sonnabend, 18. Januar, im Tanzstudio S5 an der Sägemühlenstraße. Die Reihe der Jahresversammlungen eröffnet der Bürgerschützenverein am Freitag, 24. Januar. Für den 2. Februar lädt der Bürgerschützenverein die Hänigser Vereine zu einem Schießen ein.

Frühlingsmarkt am Pflegewohnstift

Das Pflegewohnstift An der Mühle richtet am 21. März einen Frühlingsmarkt aus. Einen Maibaum stellt die CDU am 30. April vor dem Haus Am Pappaul auf. Die Hänigser Freibadgenossenschaft eröffnet die Badesaison am 1. Mai wieder mit einem Frühstück. Ebenfalls für den 1. Mai lädt die Tennissparte des TSV Friesen zu einem Tag der offenen Tür ein.

Am Himmelfahrtstag feiern evangelische und katholische Christen auf dem Kuhlenberg einen ökumenischen Gottesdienst. Daran schließt sich ein gemeinsames Singen des Männergesangvereins Hänigsen und des Liederkranzes Concordia Uetze an. Ein Zuckerfest ist für den 26. Mai im Dorftreff geplant.

Hänigsen macht bei Kulturfestival mit

Einen Festgottesdienst anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Gelben Hauses wird es am 21. Juni geben. Vom 26. bis zum 28. Juni beteiligt sich Hänigsen mit mehreren Veranstaltungen am Kulturfestival mUETZE. Unter anderem wird im Freibad ein gemeindeweites Schweinetrogrennen ausgetragen.

Für viele Hänigser ist das Schützenfest die fünfte Jahreszeit. Es beginnt am 15. August und dauert bis zum 17. August. Am letzten Augustwochenende richtet der Reit- und Fahrverein sein großes Reitturnier auf seinem Gelände aus. Einen festen Platz im Hänigser Terminkalender hat das Pappaulfest. Es findet am 20. August statt. Diesmal gibt es dazu einen Kunst- und Handwerkermarkt.

Selbstzündertreffen auf dem Schützenplatz

Am 26. und am 27. September wird Hänigsen während des Selbstzündertreffens auf dem Schützenplatz zum Mekka der Fans alter Traktoren. Weil sich 2020 zum 30. Mal die Deutsche Einheit jährt, steigt am 2. Oktober im Dorftreff eine East-meets-West-Party. Für den 30. Oktober lädt die Gemeindejugendpflege die Grundschüler zu einer Halloweenparty ins Haus Am Pappaul ein. Der Adventsmarkt Rund um den Tannenbaum findet am 28. November vor und im Haus Am Pappaul statt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller