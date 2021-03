Uetze

Eigentlich steht am ersten Juni-Wochenende das Schützenfest in Uetze im Terminkalender. Aber: Den Termin habe der Schützenverein Uetze bereits gedanklich ausgesetzt, sagt der stellvertretende Vorsitzende Daniel Kiesewetter. „In den Sommermonaten halten wir die Umsetzung nicht für realistisch“, sagt er und fügt hinzu, der Verein denke stattdessen über einen Alternativ-Termin im September nach – vorausgesetzt, viele Menschen seien geimpft und die Inzidenzzahl lasse ein kleineres Fest an zwei Tagen zu. Der Verein will Ende März mit seinem Festwirt darüber beratschlagen.

Peter Lindemann aus dem Raum Celle sei seit zwei Jahren dabei. „Wir haben sehr gute Erfahrungen miteinander gemacht“, sagt Kiesewetter. „Ob das Fest sich für ihn aber auch dann noch wirtschaftlich lohnt, müssen wir in Erfahrung bringen.“ Im Gegensatz zu anderen Vereinen seien die Schützen nicht auf die Einnahmen des Schützenfestes angewiesen, erläutert Kiesewetter. „Da haben wir Glück.“ Sollte das Fest ersatzlos ausfallen, fände er das allerdings „natürlich sehr traurig“. Denn das Traditionswesen leide darunter. Und nicht nur das: „Auch das Gemeinschaftsgefühl geht dadurch ein Stück weit verloren.“

Hänigser planen Überraschung für die Schützen

Auch in Hänigsen werden derzeit eifrig Pläne geschmiedet. Der Vorsitzende des Bürgerschützenvereins Hänigsen von 1925, Olaf Wolff, will allerdings noch nicht alles verraten. Nur so viel: Am dritten August-Wochenende könnten sich die Hänigser auf eine Überraschung zum Schützenfest einstellen. Ideen gebe es ja genug, drei bis vier lägen bereits „in der Schublade“. „Wir stehen mit unseren Schaustellern im engen Kontakt, das ist ein großer Vorteil“, betont Wolff. „Wir müssen praktisch nur auf den Knopf drücken.“

Die Organisatoren hätten sich allerdings darauf geeinigt: „Unter Auflagen braucht man gar nicht feiern.“ Mit 1500 Leuten im Schützenfestzelt, wie beim vergangenen Mal, sei es schwierig, für die Umsetzung der Regeln zu sorgen. Und einige von ihnen wieder nach Hause zu schicken, zerstöre die gute Stimmung nur. „Bisher hatten wir so gut wie keine Austritte aus dem Verein“, sagt Wolff. „Wir sind auch in der Pandemie ein gutes Team.“

Eltzer Schützen warten noch ab

Auch in Eltze hat der Veranstalter KKS Horrido von 1931 Eltze – Schützengesellschaft seit 1814 die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Für das Schützenfest am zweiten August-Wochenende werde zurzeit „vorsichtig geplant“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Regina Marquardt. Sollte die Corona-Lage sich bis dahin aber noch immer nicht genug entspannen, werden die Schützinnen und Schützen ihr Fest etwa drei Wochen vorher absagen. Für diesen Fall suche der Verein auch jetzt schon nach einer Lösung im kleineren Format, erläutert Marquardt. „Wir fahren also zweigleisig.“ Der Verein setze die Verträge mit seinen Schaustellern entsprechend der unsicheren Lage auf.

Diese Vereine sagen Mai-Termin bereits ab

Andere Vereine, die mit dem Schützenfest früher im Jahr hätten starten wollen, sind weniger zuversichtlich. Einer davon ist der Schützenverein Katensen. Der Termin am zweiten Mai-Wochenende fällt aus. Ob dafür ein Ersatz-Termin im Herbst angeboten werden kann, ist laut dem Vorsitzenden Detlef Reinecke nicht vor dem Sommer absehbar. Bei unklarer Lage soll es bei der Absage bleiben: „Wir wollen unsere Dorfgemeinschaft keinem unnötigen Risiko aussetzen“, sagt Reinecke.

Auch in Altmerdingsen steht fest, dass das Schützenfest im Mai nicht stattfindet, wie Jens Warmbold, der Festausschuss-Vorsitzende des Schützenvereins Altmerdingsen von 1976, erklärt. Ob der Termin zu späterer Zeit im Jahr nachgeholt wird, muss allerdings ein neuer Vorstand klären. Die Familie Warmbold, die mit Sandra Warmbold auch die Vorsitzende stellt, will auf der kommenden Mitgliederversammlung die Ämter niederlegen.

Ähnlich verhält es sich auch in Schwüblingsen und Obershagen. Beide Schützenfeste waren für Juli angedacht. „Coronabedingt planen wir kein Schützenfest in diesem Jahr“, sagt Thomas Künkel, stellvertretender Vorsitzender des Schützenvereins Schwüblingsen von 1950. Das sieht Dietmar Langemeyer, Vorsitzender des Schützenvereins Obershagen von 1938, genauso. Zwar sei es derzeit zu früh für eine verbindliche Aussage: „Wir können uns im Moment nicht einmal auf einer Vereinssitzung treffen.“ Er gehe aber davon aus, dass das Fest ganz ausfalle.

Die Dedenhausener Volksfestgemeinschaft ist dabei ein Schritt weiter. Das Schützenfest ist für dieses Jahr fest abgesagt, der Termin für das kommende Jahr steht schon fest: 13. bis 15. Mai 2022. Das berichtet Nicol Wildhagen von der Traditions-Kameradschaft Barbarossa (TKB) Dedenhausen, die in ihrer Funktion als „Schaffer“ das Fest unterstützen soll. Auch im vergangenen Jahr musste das Schützenfest Anfang Mai wegen der Pandemie ausfallen. Wenige Monate später verstarb unerwartet der TKB-Vorsitzende Dieter Hillebrand mit 62 Jahren. Die „Königsscheiben“, die Hillebrand aus Holz eigens für das Fest gefertigt hatte, stünden noch in ihrem Keller, sagt seine Witwe Martina Hillebrand. Sie hofft deshalb, dass sie im nächsten Jahr zum Einsatz kommen. „Meinem Mann lag der Schützenverein sehr am Herzen“, sagt sie. „Das hätte ihm viel bedeutet.“

Von Cristina Marina