Vom Bären und Bäumen: Diese skurrilen Schätze liegen auf den Flohmarkt-Tischen

Hunderte Besucher stöbern, feilschen, kaufen: Bei bestem Spätsommerwetter verzeichneten die Organisatoren des Flohmarkts auf dem Schützenplatz in Hänigsen einen wahren Besucheransturm. Die Schnäppchenjäger suchten auf den Tischen nach gebrauchter Kleidung für den bevorstehenden Herbst und Winter, sie ergänzten ihre Sammlungen um die kleine Spinne der Steiff-Tiere oder erweiterten ihren Fundes an Deko-Artikeln.

An vielen Ständen verbargen sich ganz besondere Schätze, zu denen die Verkäufer wiederum Geschichten erzählen konnten. So hatte Rita Kaden eine Sammlung kleiner Figuren mitgebracht, die sie 1985 ihren Kindern gekauft hatte. „Die sind inzwischen aber erwachsen“, sagte sie und fügte schmunzelnd hinzu: „Und die Enkel haben heute ganz anderes Spielzeug.“ Doch so ganz leicht fiel der Wathlingerin der Abschied nicht, und deshalb achtete sie immer darauf, dass die kleine Gruppe aus Plastik schön zusammen blieb. „Pass auf den Postboten auf“, gab sie ihrem Mann deshalb mit auf den Weg, als die blau gekleidete Figur von der Aufbewahrungsbox nach unten rutschte.

Bernd Kolsch stellt die Büste mitten auf seinen Flohmarkt-Stand: „Der Kopf stammt aus einer Haushaltsauflösung. Angeblich hat ihn jemand für den Studien-Abschluss in Hannover gefertigt." Noch hält sich das Interesse der Kunden in Grenzen. "Wahrscheinlich ist vielen der Preis mit 120 Euro zu teuer, doch das ist ein Unikat", sagt er. Quelle: Antje Bismark

„Als Flohmarktverkäufer betreiben wir Recycling“

Eine hölzerne Gottesfigur, ein Kopf als Unikat, ein übergroßer Teddybär oder Frösche aus Porzellan: Bei der Frage nach ihren persönlichen Highlights mussten die Standbetreiber zwar kurz überlegen – aber dann zauberten sie die Besonderheiten hervor, die es eben nur auf einem Flohmarkt zu kaufen gibt. Ramona Michalowski brachte es auf den Punkt: „Als Flohmarkt-Verkäufer betreiben wir besonders Recycling, in dem wir Dinge vor dem Müll bewahren.“ Sie hob bei spätsommerlichen Temperaturen einen Weihnachtsbaumständer hervor: „Den kann man jedes Jahr verwenden“, begründete sie ihre Entscheidung. Neben dem praktischen Design lobte sie die zeitlose tannengrüne Farbe: „Die ist immer aktuell.“

Seit 1985 gehören die Spielfiguren zum Haushalt von Rita Kaden. "Meine Kinder sind längst erwachsen, und die Enkel wollen auch nicht damit spielen", begründet sie den Verkauf beim Flohmarkt. Quelle: Antje Bismark

Der Hänigser Flohmarkt geht jetzt in die Winterpause. Im nächsten Jahr öffnet er wieder am 5. April, 3. und 24. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 23. August und 4. Oktober.

Von Antje Bismark