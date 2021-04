Altmerdingsen

Diebesgut aus einem Autoaufbruch ist am Dienstag um 15.15 Uhr in der Gemarkung Uetze-Altmerdingsen gefunden worden. Einer Radfahrerin waren ein leerer Rucksack und herumliegende Ausweispapiere an der Verlängerung des Krätzer Winkels in Richtung der B 188 aufgefallen. Als die Frau sich an der Fundstelle umschaute, entdeckte sie weitere Gegenstände. Sie sammelte alles ein und meldete den Fund der Polizei, die die Sachen bei ihr abholte.

Auf der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass mehrere Fundstücke aus einem Auto stammten, das kurz zuvor in der Spreewaldallee und damit unweit des Fundorts aufgebrochen worden war. „Der Täter hat dort vermutlich sein Diebesgut nach brauchbar und unbrauchbar sortiert“, erklärt ein Beamter.

Fahrerin meldet Aufbruch ihres Autos sofort

Eine Frau aus Edemissen hatte das Fahrzeug um 14.15 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt, um mit ihrem Hund eine Runde zu drehen. Als sie um 15.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass es aufgebrochen und ihr Rucksack mit Geldbörse und anderen Dingen gestohlen worden war. Sie meldete den Autoaufbruch sofort der Polizei.

So war es möglich, dass ein Uetzer Beamter umgehend die Verbindung zwischen den Fundsachen und der Straftat herstellen konnten. Die Edemisserin fuhr daraufhin zur Polizeidienststelle, um die Fundsachen zu identifizieren. Ein Teil davon gehörten ihr. Gestohlen wurden letztlich das Bargeld und die EC-Karten, alle Ausweispapiere fanden sich wieder.

Wer vermisst einen Lenovo-Tablet?

Nicht alle Gegenstände, die die Radfahrerin gefunden hat, gehören der Edemisserin. „Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass auch diese Gegenstände einem Diebstahl entstammen“, erklärt der Beamte. Es handelt sich um einen grün-grauen Crivit-Rucksack, 45 cm lang, 20 cm breit, eine beige-braune Lederbauchtasche und ein Lenovo Yoga Smart Tablet mit weißer Callstel-Halterung. Sie können in der Polizeistation Uetze, die unter Telefon (05173) 92 54 30 erreichbar ist, gegen Eigentumsnachweis abgeholt werden.

Polizei warnt: Nichts im Auto liegen lassen

Wer sein Auto abstellt, sollte keine Wertgegenstände zurücklassen. Doch immer wieder werden laut Polizei Taschen und elektronische Geräte in Fahrzeugen deponiert, weil sie beim Spazierengehen, Joggen oder dem Besuch auf dem Friedhof stören. Wenn diese dann auch noch von außen gut sichtbar sind, lockt das Diebe an. Verhindert werden kann das, indem Papiere, Geldbörsen und Handys zum Beispiel in Bauchtaschen mitgenommen werden und alles andere zu Hause gelassen wird.

Von Anette Wulf-Dettmer