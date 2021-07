Eltze

Einmal mehr haben Unbekannte das Ortseingangsschild von Eltze an der Bundesstraße 444 gestohlen: Sie entwendeten die Tafel nach Aussage einer Polizeisprecherin zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr an der Peiner Straße. Bereits zwischen dem 12. und 19. Juli hatten Zeugen die Ortstafel als gestohlen gemeldet, sie tauchte dann am 20. Juli wieder im Ort auf. Noch ist unklar, weshalb Diebe sich dieses Schild ausgesucht haben.

Den Ermittlern liegen bislang keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark