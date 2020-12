Dollbergen

Ein Moped der Marke Simson haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 15 und 18.15 Uhr von einem Grundstück am Eichenwinkel in Dollbergen gestohlen. Der Halter hatte das Zweirad nach Aussage einer Polizeisprecherin unter einem Carport abgestellt. Ihren Angaben zufolge ist das Moped nicht zugelassen, weil der Besitzer es restaurieren wollte. Der Schaden liegt bei 800 Euro.

Noch gibt es keinen Hinweis auf den oder die Täter. Deshalb hoffen die Ermittler auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark