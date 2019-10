Hänigsen

Unbekannte Diebe haben zwischen Montag, 7. Oktober, 21 Uhr und Dienstag, 15.30 Uhr, das Kennzeichen eines Wohnmobils gestohlen, das der Halter an der Rotarystraße in Hänigsen abgestellt hatte. Das Kennzeichen befand sich nach Aussage einer Polizeisprecherin an einem Wohnwagen der Marke Hobby.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Sie nehmen Hinweise unter Telefon (05173) 925430 entgegen.

Von Isabel Becker