Dollbergen

Nach dem Diebstahl von zwei Fahrrädern in Dollbergen sucht die Polizei jetzt Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Demnach hatten eine 38-Jährige und ihr ein Jahr älterer Ehemann ihre Räder am Sonnabend gegen 18 Uhr auf einem Grundstück an der Berliner Allee abgestellt. Als sie die Fahrräder am Sonntag gegen 17.30 Uhr wieder nutzen wollten, bemerkten sie den Diebstahl. Das silberne Damenrad der Marke Excelsior und das schwarze Mountainbike der Marke Phoenix hatten nach Polizeiangaben unverschlossen im hinteren Bereich des Grundstücks gestanden.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, sollte sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark