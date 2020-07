Dollbergen

Diebe haben am Dienstag zwei Fahrräder am Bahnhof in Dollbergen gestohlen. Die Unbekannten entwendeten zwischen 6.45 und 16 Uhr ein silberfarbenes Herrenrad mit einer 21-Gang-Kettenschaltung, das der Besitzer am Bahnhofsparkplatz mit einem Schloss gesichert abgestellt hatte. Die Polizei gibt den Schaden mit 160 Euro an.

Am Fahrradständer des Bahnhofsparkplatzes hatte außerdem eine Dollbergenerin ihr weißes 28er-Damenrad der Marke Kreidler gegen 5.40 Uhr angeschlossen. Als sie gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, fehlte vom Rad jede Spur. Es trägt die Rahmennummer PK3941312. Die Beamten schätzen den Schaden auf 400 Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark