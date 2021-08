Uetze

Ein 60-jähriger Landwirt aus Uetze hat am Mittwoch, 17. August, den Diebstahl einer motorbetriebenen Wasserpumpe von seiner Pferdeweide am Dritten Gemeindewiesenweg bei der Polizei angezeigt. Am frühen Morgen hatte er festgestellt, dass das Gerät, mit dem das Trinkwasser für die Pferde aus einem Brunnen holt, verschwunden war. Aufgestellt hatte der Landwirt es nach eigenen Angaben am Dienstag, 3. August.

Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu der Tat geben können. Denn der Weg entlang der Wiese wird regelmäßig von zahlreichen Spaziergängern und Radfahrern genutzt. Die Polizei ist unter der Rufnummer (05173) 925430 zu erreichen.

Von Anette Wulf-Dettmer