Diebe stehlen 120 Gläser Honig von Dollberger Imker

Dollbergen

120 Gläser mit heimischen Honig haben Diebe aus dem Verkaufswagen des Dollberger Imkers Dieter Adomeit gestohlen. Wie die Uetzer Polizei mitteilt, haben die unbekannten Täter den Wagen in der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, aufgebrochen.

Er habe den Wagen wegen der Bauarbeiten vor seiner Haustür nicht auf seinem Grundstück abstellen können, sondern im Garten am Moorweg, berichtet Adomeit. Diesen Umstand haben Unbekannte genutzt, um den Verkaufswagen aufzubrechen. „Sie haben zehn Kartons mit etikettierten Gläsern mitgenommen“, sagt Adomeit. Der Imker verkauft seinen Honig auf dem Burgdorfer Wochenmarkt am Sonnabend und am Donnerstag auf dem Markt in Uetze. „Ich habe viele Stammkunden.“ Trotz des Diebstahls sei der Honigverkauf nicht gefährdet.

Den Garten am Moorweg hat Adomeit seit vielen Jahren für seine Bienenvölker gepachtet. Rund 20 Bienenvölker habe er zurzeit, sagt der Imker. „Früher hatte ich mal an die 100.“ Neben Dollbergen lässt er seine Immen auch in Wackerwinkel Nektar sammeln.

Imker: Wir werden das wieder hinbekommen

Adomeit hofft, dass die Versicherung ihm den Schaden ersetzt. Dieser beläuft sich laut Polizei auf rund 1100 Euro für die Beute und die Beschädigung am Wagen. „Wir werden das wieder hinbekommen“, sagt der Imker zuversichtlich. „Wir haben so manchen Sturm überlebt.“ Damit meint Adomeit nicht zuletzt den Befall seiner Bienenvölker mit der Amerikanischen Faulbrut. „Ich musste mir neue Bienenvölker besorgen“, sagt Adomeit. Wegen der Faulbrut war im Juli 2019 ein weiträumiger Sperrbezirk von Uetze bis in den Nordkreis Peine eingerichtet worden, dieser wurde Ende März wieder aufgehoben. Damit dürfen die Imker mit ihren Bienenvölkern wieder wandern.

Von Anette Wulf-Dettmer