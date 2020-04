Dedenhausen

Rund 3500 Euro Schaden haben unbekannte Täter beim Aufbruch des Zigarettenautomaten in der Straße Zum Bahnhof im Uetzer Ortsteil Dedenhausen verursacht. Wie die Polizei berichtet, hebelten und sägten Täter den Automaten am Dienstag um 4 Uhr auf. Den Unbekannten fielen circa 400 Euro Bargeld in die Hände, zudem stahlen sie etliche Schachteln Zigaretten. Weil der Aufbruch nicht geräuschlos über die Bühne ging, wachte ein Anwohner auf. Als er daraufhin nachschaute, waren die Täter allerdings schon verschwunden. Ob sie zu Fuß flohen oder mit einem Auto entkamen, ist laut Polizei nicht bekannt.

Wer Hinweise zu dem Aufbruch und dem Diebstahl in Dedenhausen geben kann, den bittet die Polizei Uetze unter Telefon (05173) 925430 um Mithilfe.

Anzeige

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Anette Wulf-Dettmer