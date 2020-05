Hänigsen

Einen Schaden von etwa 2400 Euro haben Diebe verursacht, die zwischen Dienstag, 5. Mai, und Dienstag, 12. Mai, einen Wohnwagen am Kiesteich im Bereich Burgdorfer Berg aufgebrochen haben. Die Täter warfen nach Aussage eines Polizeisprechers mit einem Stein eine Scheibe des Wagens ein und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie ein KHS-Fahrrad-Tandem, ein Zwilling-Messerset und einen WLAN-Router, sie entkamen unerkannt mit dem Diebesgut. Der Besitzer meldete den Einbruch erst am Donnerstag bei der Polizei.

Noch haben die Ermittler keine Hinweise auf den oder die Täter. Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark