Eltze

Einen Schaden von etwa 210 Euro haben Unbekannte verursacht, die am Freitag zwischen 11.50 und 12 Uhr einen blauen VW Golf aufgebrochen haben. Der Halter hatte den Wagen am Ohofer Weg in Eltze abgestellt. Als er zurückkehrte, bemerkte er Schäden am Kofferraum. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter die Zentralverriegelung geöffnet, indem sie das Schloss aufstachen. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug eine Stofftasche.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich unter Telefon (0 51 73) 93 54 30 melden.

Anzeige

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Antje Bismark