Uetze

Beim Stehlen eines Sacks Grillkohle ist ein 61 Jahre alter Mann am Freitagabend vor einem Supermarkt an der Burgdorfer Straße in Uetze erwischt worden. Der Uetzer hatte sich im Eingangsbereich des Marktes bedient, wo die Ware feilgeboten wurde, und den Sack unter Umgehung der Kasse in seinem Fahrradkorb verstaut. Das sah das Personal und rief die Polizei.

Als die Beamten die Personalien des Diebes aufnahmen, entging ihnen nicht, dass dieser eine Alkoholfahne hatte. Als er auch noch einräumte, dass er zum Tatort geradelt war, ließen ihn die Beamten pusten. Das Gerät zeigte prompt eine Atemalkoholkonzentration von 2,03 Promille an. Damit setzte es nicht nur eine Anzeige wegen Diebstahls, sondern eine weitere wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von Joachim Dege