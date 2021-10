Uetze

Einen Moment der Unaufmerksamkeit hat am Mittwoch ein Taschendieb ausgenutzt: Nach Aussage eines Polizeisprechers hielt sich eine 68 Jahre alte Frau aus Uetze zwischen 12 und 12.15 Uhr in einem Discounter an Schapers Kamp auf. Dort suchte sie nach eigenen Angaben am Backwarenstand des Discounters nach Papiertüten und legte in dieser Zeit ihre Handtasche unbeobachtet im Einkaufswagen ab. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Geldbörse in der Handtasche fehlte. Im Portemonnaie befanden sich 75 Euro Bargeld.

Die Polizeistation in Uetze, Telefon (05173) 925430, bittet um Hinweise auf den Täter.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller