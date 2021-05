Hänigsen

Eine unliebsame Überraschung hat ein 26 Jahre alter Gewerbetreibender aus Peine in Uetze-Hänigsen erlebt. Er war am Donnerstag nach Hänigsen gefahren, um auf einem Grundstück an der Henighuser Straße Arbeiten zu erledigen. Sein Firmenauto, einen weißen Renault Traffic, stellte er auf der Henighuser Straße zwischen dem Hohen Weg und dem Steindamm ab. In der Zeit von 12.30 bis 13 Uhr schlug ein Unbekannter die Heckscheibe des Autos ein. Aus dem Wagen entwendete er einen Linienlaser und einen Akkuschrauber samt den dazugehörenden Werkzeugkoffern.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, bittet die Polizei sich in der Uetzer Dienststelle unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller