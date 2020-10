Uetze

Aus einem grauen BMW, der am Mittwoch von 13.20 bis 14.05 Uhr auf dem Friedwald-Parkplatz in Uetze stand, hat ein Dieb einen Rucksack mit hochwertigem Inhalt gestohlen. Ein 66-Jähriger aus Buchholz hatte seinen Wagen am Waldrand geparkt, um mit seiner Frau spazieren zu gehen. Als das Ehepaar zum Auto zurückkehrte, war die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen und der Rucksack, der auf dem Rücksitz gelegen hatte, verschwunden. Darin befanden sich diverse elektronische Geräte und Lesebrillen. Das Ehepaar bezifferte den Wert des Diebesgutes auf circa 2700 Euro.

Die Polizei Uetze bittet unter Telefon (05173) 925430 um Hinweise von Zeugen zum Täter oder zum Verbleib des Diebesguts. Zudem weisen die Beamten zum wiederholten Mal darauf hin, Wertgegenstände sowie Taschen nicht sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Von Anette Wulf-Dettmer