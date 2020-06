Uetze

Einer 17-Jährigen ist in der Uetzer Herrschaft das Fahrrad gestohlen worden – praktisch vor ihren Augen. Die junge Uetzerin war gemeinsam mit einem 16-jährigen Mädchen am Freitagabend in dem Waldstück unterwegs. Um 21.15 Uhr machten sie auf der Verlängerung der Dammstraße in Höhe der Fuhsebrücke eine Pause, um mit dem mitgeführten Hund zu spielen. Dafür legten sie ihre Räder am Wegesrand ab.

Wie die Beiden der Polizei berichteten, hielt sich zur selben Zeit eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe auf. Als die Mädchen um 21.30 Uhr mit ihren Rädern weiterfahren wollten, war das schwarze Mountainbike der Marke Serious, Typ Hardtail, mit blau-roten Streifen der 17-Jährigen verschwunden. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben kann, den bittet die Polizei sich in der Uetzer Dienststelle unter Telefon (05173) 92 54 30 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer