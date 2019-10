Uetze

Einen Verlust von 126 Euro hat am Dienstag ein Dieb verursacht: Der Mann griff nach Aussage eines Polizeisprechers in die Handtasche einer 57 Jahre alten Frau aus Uetze, die gerade in einem Discounter an der Burgdorfer Straße einkaufte, und entwendete daraus das Portemonnaie mit Geld und Papieren. Die Uetzerin hatte die Handtasche gegen 10.20 Uhr in den Einkaufswagen gelegt, den Diebstahl bemerkte sie etwa 20 Minuten später.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark