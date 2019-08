Wathlingen/Uetze

In Sachen Umweltbildung ist die Naturkontaktstation Wathlingen ein Leuchtturmprojekt in der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue. Doch in der Gemeinde Uetze, die zu der Leader-Region gehört, ist das Umweltbildungs- und Naturerlebniszentrum der Samtgemeinde Wathlingen noch weitgehend unbekannt. Am Sonntag, 11....