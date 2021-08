Uetze

Der erste in Niedersachsen erkrankte Patient hat im Uetzer Ortsteil Eltze gewohnt, das war Ende Februar 2020. Weitaus schlimmer als die Covid-19-Pandemie traf jedoch die Pest die Ortschaft Uetze während des Dreißigjährigen Kriegs. „Die durchziehenden Heere verbreiteten Krankheiten von Ort zu Ort“, hatten Uetzer Gymnasiasten in der 1954 erschienenen „Kleinen Ortskunde von Uetze“ aufgeschrieben. Von Gifhorn aus hatte sich 1626 der Schwarze Tod, wie die Pest auch genannt wurde, auf das Amt Meinersen ausgebreitet, zu dem damals Uetze gehörte. Vergeblich versuchte der Celler Herzog Christian, die Seuche einzudämmen. Im selben Jahr notierte der Uetzer Pastor im Kirchenbuch: „1626 um Johannis ist die Pest in Uetze gewesen und sind 366 Personen daran in Uetze gestorben.“

„Einfache sachliche Worte, hinter denen aber das unendliche Leiden der Menschen steht, denn es war etwa die Hälfte aller Uetzer Einwohner, die dahingerafft wurde“, schreibt Dorothea Radtke in der Uetzer Ortschronik. Eine Chance auf Heilung habe damals kaum bestanden. „Da man der Seuche schutzlos ausgeliefert war, glaubten die Menschen an eine Strafe Gottes“, führt Radtke weiter aus.

Diesem dunklen Kapitel hat Günter Radtke, Ehemann der Chronistin, auf dem Wandgemälde zur Geschichte der Gemeinde Uetze, das im Rathaus hängt, ein Bild gewidmet. Gemalt hat er eine gespenstische Szene: Einwohner bestatten nachts Tote außerhalb des Dorfes. Pesttote wurden ab dem Mittelalter nicht auf dem Kirchhof, sondern abseits einer Siedlung begraben.

Auch die Blattern fordern Todesopfer

Wie die Pest fürchteten die Uetzer nach Dorothea Radtkes Worten auch die Schwarzen Pocken, auch Blattern genannt. „Bei dieser Krankheit war die Ansteckungsgefahr besonders hoch“, berichtet sie. Man habe sich schon anstecken können, wenn man die Wäsche oder Kleidung eines Kranken berührt habe. Im Kirchenbuch steht zum Beispiel, dass in den Jahren 1672 und 1754 Uetzer an den Blattern gestorben sind. „Auch Cholera und Ruhr herrschten von Zeit zu Zeit in Uetze und forderten Opfer“, schreibt Radtke.

Seuchen hatten damals katastrophale Auswirkungen. Denn Ärzte gab zu jenen Zeiten allenfalls in der Stadt. In der Uetzer Chronik berichtet die Heimatforscherin Gertrud Schumacher, dass sich um das Jahr 1870 ein Dr. Weiß im Dorf an der Fuhse niedergelassen hatte. Nach ihren Angaben war er „der erste studierte Arzt in Uetze“. Zuvor habe es allenfalls Bader im Ort gegeben. Das seien Barbiere gewesen, die kleine Wunden, Geschwüre und Brüche versorgt und Mittel gegen Fieber verabreicht hätten.

Und noch einmal zurück zu den Anfängen des Coronavirus in Uetze: Um 18 Uhr klingelt am Sonnabend, 29. Februar 2020, bei Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist Regionsdezernentin Cora Hermenau. Sie hat eine schlechte Nachricht: Die Corona-Pandemie hat die Gemeinde Uetze erreicht. In Niedersachsen ist der erste Patient an Covid-19 erkrankt, und der wohnt in Eltze.

Backeberg macht sich auf den Weg nach Eltze. Dort hat Ralf Boeck, zu der Zeit Ortsbrandmeister, bereits gehandelt. Er hat den für den Abend geplanten Feuerwehr- und Schützenball abgesagt, um eine Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus zu verhindern. Ganz gelingt das jedoch nicht. Seit dem 29. Februar 2020 sind in der Gemeinde Uetze 722 Einwohner mit dem Corona-Virus infiziert worden und 18 Menschen nach der Ansteckung gestorben (Stand 3. August 2021).

Im Testzentrum auf dem Famila-Parkplatz in Uetze können sich Einwohner auf eine Covid-19-Erkrankung testen lassen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Von Friedrich-Wilhelm Schiller