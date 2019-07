Hänigsen

Die Bürgerschützen Hänigsen setzen traditionell den Schlussakkord unter die Volks- und Schützenfeste in der Gemeinde Uetze. Gefeiert wird drei Tage lang vom 17. bis 19. August. Ein Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag, 18. August. In den bunten Lindwurm, der durchs Dorf zieht, will sich die Turnabteilung des TSV Friesen Hänigsen einreihen – mit so vielen Mitgliedern wie möglich. In Turnanzügen, Turn-T-Shirts oder Trainingsanzügen – Hauptsache sportlich – sollten sich die Umzugsteilnehmer um 14 Uhr an der Maschstraße/ Ecke Steindamm einfinden.

Der Umzug startet um 14.30 Uhr vom Festplatz aus. Alle Turnsportler werden zu Fuß gehen, nur die Kleinen werden gefahren. Nach circa eineinhalb Stunden endet der Festumzug am Ende der Maschstraße, wo die Kinder von ihren Eltern abgeholt werden können.

Von Laura Beigel