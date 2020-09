Eltze

Mit dem Konzert des Trios Gaspard am vergangenen Wochenende in der ehrwürdigen Eltzer Kirche hat die Ideenwerkstatt des Uetzer Ortsteils Neuland betreten. „Es war das erste Mal, dass wir zu einem Konzert auf diesem hohen künstlerischen Niveau eingeladen haben“, sagt Vorsitzende Ortrud Sander. Und es war auf Anhieb ein Erfolg: Alle 50 Plätze, die unter Corona-Bedingungen in der Eltzer Kirche angeboten werden können, waren besetzt. Damit nicht genug: Das Konzert mit einer deutschen Uraufführung hat der Deutschlandfunk Kultur mitgeschnitten. Ausgestrahlt wird es am Freitag, 25. September, ab 20.03 Uhr.

Techniker loben Akustik der Kirche

Die Eltzer Kirche, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebaut wurde, ist offenbar ein hervorragender Konzertsaal. „Die Techniker des Aufnahmeteams haben den tollen Klang und die Akustik in der Kirche gelobt“, berichtet Sander. Auch die Musiker des Trios Gaspard hätten es genossen, dort zu spielen. Es war ihr erstes Konzert in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie. „Die Freude, endlich wieder gemeinsam auftreten zu können, war ihnen von den ersten Takten an anzumerken“, sagt Gerd Finkenstein. Es war seine Idee, die drei Musiker einzuladen. Der Inhaber des Klavierhauses Eltze verleiht Flügel für Konzerte in Deutschland und im europäischem Ausland und kennt viele Künstler.

Uraufführung der „9 Micro-Bagatellen“

Mit Nicholas Rimmer (Klavier), Jonian Ilias Kadesha (Geige) und Vashti Hunter (Cello) hatte er ein Trio ins kleine Eltze eingeladen, das sonst auf Bühnen in Berlin, London, Verona und Shanghai Erfolge feiert. Die drei Musiker brachten in den östlichsten Zipfel der Region Hannover eine Komposition von Helena Winkelmann mit, die in Deutschland bislang noch nicht aufgeführt worden war. Sie spielten die „9 Micro-Bagatellen“. Das sind laut Finkenstein Miniaturen, basierend auf imaginären Besuchen verstorbener großer Komponisten.

Das Trio spannte an diesem Abend musikalisch den Bogen von Haydns Klaviertrio fis-Moll und D-Dur-Sonate über die zeitgenössische Komponistin Winkelmann bis zu Ludwig van Beethovens Trio in c-Moll. Das Publikum feierte die Interpretationen mit stürmischem Applaus.

Stiftung Kulturregion unterstützt

Das Konzert ist Teil des Kultursommerprogramms der Region Hannover gewesen. Finkenstein und die Ideenwerkstatt stellten es mithilfe der Stiftung Kulturregion Hannover auf die Beine. „Die Unterstützung der Stiftung bei der Werbung und der Finanzierung des Konzerts war sehr gut“, sagt Sander und zieht ein positives Fazit der Veranstaltung.

Wird es wieder so einen hochkarätigen Musikabend in Eltze geben? „Wir haben den Mut, erneut so ein Konzert anzubieten“, sagt die Vorsitzende der Ideenwerkstatt. Am 11. September sei Vorstandssitzung. Dort werde über weitere Aktionen möglicherweise noch für dieses Jahr gesprochen.

Von Anette Wulf-Dettmer