Das Interesse der Uetzer an einem High-Speed-Internetanschluss der Firma Deutsche Glasfaser ist offenbar so groß, dass das Unternehmen auch die Ortschaft mit Glasfaser erschließen wird. Baubeginn soll 2021 sein.

Die Deutsche Glasfaser verlegt ihre Leerrohre, in die die Glasfaser hineingeschossen werden, in der Regel in 40 Zentimeter Tiefe in den Gehwegen. Quelle: Julian Stratenschulte (Symbolbild)