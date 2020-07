Dollbergen

Jens Lützner aus Dollbergen stinkt es wieder einmal gewaltig. Der Geruch nach Fäkalien steigt immer wieder aus den Gullys auf der Bahnhofstraße. „Am Sonntag war es so schlimm, dass ich an den Wasserverband Peine geschrieben habe“, sagt Lützner, der in unmittelbarer Nähe wohnt.

Der Wasserverband reagierte umgehend und schickte am Dienstag Arbeiter nach Dollbergen.„Die haben einen Biofilter eingebaut und gesagt, damit wäre das Problem erledigt“, sagt der Anwohner. „Aber das ist es nicht. Das geht seit 2016 so.“ Seinerzeit sei das Schwüblingser Kanalnetz an die Dollberger Kläranlage angeschlossen worden. Seitdem stinkt es laut Lützner in Dollbergen immer wieder ganz gewaltig.

Anzeige

Bei trockener Hitze entsteht Schwefelwasserstoff

Besonders bei warmer, trockener Witterung tritt das Problem auf, hat er beobachtet. „Ich wohne jetzt hier seit 50 Jahren. Auf dem Land ist man ja den Geruch von Tieren gewohnt. Aber das hier ist etwas anderes.“ Nach Eingang der Meldung am Montag habe man umgehend reagiert, sagt Sandra Ramdohr vom Wasserverband Peine. Am Dienstag rückten Mitarbeiter aus, um die Lage zu prüfen. Die spülten den Kanalabschnitt, um Ablagerungen zu entfernen. Außerdem erneuerten sie einen Biofiltereinsatz.

Weitere NP+ Artikel

In der Tat begünstige heißes, trockenes Wetter das Auftreten des Gestanks, bestätigt Ramdohr Lützners Wahrnehmung. „Diesen Trend sieht man bundesweit. Die Wasserspartechnik der vergangenen Jahre führt zu weniger Durchfluss und damit auch längeren Standzeiten des Abwassers im Kanal.“ Bei hohen Temperaturen komme es dann zu natürlichen biologischen Prozessen, bei denen unter anderem auch Schwefelwasserstoff entstehen könne. Dessen Geruch erinnere an Stinkbomben.

Filter, Geruchshemmer und Spülung sollen helfen

Im Laufe der Jahre hat der Wasserverband nach eigener Darstellung bereits einige Anstrengungen unternommen, um das Problem in Dollbergen in den Griff zu bekommen. Der Ortskanal und die Druckrohrleitung würden regelmäßig gespült, dazu Biofilter eingebaut, die den Geruch aufnehmen sollen. Bereits am Pumpwerk Schwüblingsen werde sogenanntes Nutriox zugegeben – ein Stoff, der die Fäulnisprozesse und damit die Bildung von Schwefelwasserstoff minimiert. Die jährliche Druckluftspülung der Druckrohrleitung zwischen Schwüblingsen und Dollbergen ist Ramdohr zufolge turnusmäßig für den August vorgesehen. Dabei sollen diesmal Schwefelwasserstoffsonden installiert werden, um die Dosierung des Nutriox noch genauer an die wetterbedingten Fäulnisprozesse im Kanalnetz anpassen zu können.

Mit seinem Nachbarn und einer anderen Anwohnerin hat Jens Lützner dem Wasserverband seit 2016 immer wieder gemeldet, wenn es in Dollbergen zum Himmel stinkt. „Jetzt bin ich der Letzte. Mein Nachbar hat sein Haus wegen der Geruchs- und Lärmbelästigung nach 35 Jahren verkauft. Die Dame ist über 90 und jetzt im Altersheim.“ Auch wenn das Problem die gesamte Bahnhofstraße betrifft – andere Anwohner scheuten sich wohl, den Wasserverband zu kontaktieren, vermutet Lützner.

Durch die Löcher in der Gully-Abdeckung zieht immer wieder ein Geruch wie von faulen Eiern nach oben. Quelle: Sandra Köhler

Wasserverband rät: Störungsnummer anrufen

„Solche Anwohnerhinweise sind wertvoll. Der schnellste Weg, solche Auffälligkeiten zu melden, ist unsere zentrale Störungsnummer unter Telefon (05171) 956199. Dann können wir dem schnell nachgehen“, sagt Rahmdohr.

Von Sandra Köhler