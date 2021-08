Dedenhausen

Darauf haben die Menschen in Dedenhausen lange gewartet: Ihr Gasthaus Zum Bahnhof 40 nimmt den regelmäßigen Betrieb auf. Ab 3. August öffnet der Biergarten dienstags bis sonnabends von 18 bis 23 Uhr. Pächterin Doreen Rendent und ihre Mutter Constanze werden die Gäste dann bewirten. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Seine Feuerprobe bestand der Biergarten Anfang Juni, als die Sozialgenossenschaft, die das Gasthaus gekauft hat, alle Dedenhausener zu einem Dämmerschoppen mit dem Shadow Light Duo eingeladen hatte, um die Pächterin der Dorfgemeinschaft vorzustellen und um zu testen, wie der Biergarten angenommen wird.

Neue Mitglieder sind willkommen

Die Sozialgenossenschaft, die die Dedenhausener eigens für die Rettung ihres Gasthauses gegründet haben, hat viele Unterstützer – auch von außerhalb. Sie haben Genossenschaftsanteile, das Stück für 250 Euro gekauft, oder spenden Geld. Die Genossenschaft mit dem Namen „Genossenschaft Zum Bahnhof 40 – Dedenhäuser Zukunft eG“ nimmt nach wie vor Mitglieder auf und freut sich über Spenden. Denn das Gasthaus muss umfassend saniert werden. Zurzeit arbeiten die beiden Rendents mit dem alten Equipment der Gaststätte. Allerdings wurden die Wände in der Gaststube und im Saal neu gestrichen.

Investitionen für rund 400.000 Euro nötig

Je mehr eigenes Kapital zur Verfügung steht, desto weniger Kredite müssen für die Renovierung des Hauses aufgenommen werden. Was geplant ist, skizziert der Genossenschaftsvorsitzende Reinhard Bührig: Im Saal sollen ein neuer Fußboden verlegt und das Dach des Küchenanbaus erneuert werden. Die Gaststube soll ein modernes Ambiente bekommen. Was in der ersten und zweiten Etage des Gebäudes passiert, ist noch nicht entschieden. Dort könnten eine Familienmietwohnung sowie zwei Singlewohnungen oder alternativ Fremdenzimmer entstehen.

Für die Komplettsanierung rechnet die Genossenschaft mit Kosten von mindestens 300.000 bis 400.000 Euro. Anfangen wollen die Dedenhausener aber erst, wenn sie die Zusage für eine staatliche Förderung haben. Mit dem Förderantrag muss die Genossenschaft fertige Sanierungspläne einreichen. Deshalb wurde laut Bührig zunächst ein Zuschuss zu den Planungskosten nach der ZILE-Richtlinie (Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung) des Landes Niedersachsen beantragt.

Von Anette Wulf-Dettmer