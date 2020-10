Dedenhausen

Damit Dedenhausen im Frühling wieder erblüht, haben Bürger am Wochenende Osterglocken und Tulpen an den Straßen gepflanzt. Rund 2000 Zwiebeln hatte Marion Gellermann für die Pflanzaktion in dem Uetzer Ortsteil besorgt und alle wurden abgeholt.

Zum ersten Mal haben die Dedenhausener im Herbst 1999 Osterglocken in die Erde gesetzt. „Unser Idee war damals, im Jahr 2000 sollten 2000 Osterglocken im Ort blühen“, erinnert sich Gellermann, die seitdem jedes Jahr die Aktion organisiert. Inzwischen stecken mehrere Zehntausend Blumenzwiebel in den Beeten entlang der Straßen – vor allem an der Eltzer Straße, der Uetzer Straße und zum Bahnhof hoch. Doch jedes Jahr gingen auch viele kaputt, sagt Gellermann, zum Beispiel durchs Salzstreuen im Winter. Deshalb müsse nachgepflanzt werden, erklärt sie. Allerdings haben sie und Ingrid Neumann am Sonnabend auch eine neue Ecke bepflanzt: Wenn alles gut geht, werden im Frühjahr unter den Eichen auf dem Festplatz vor der Turnhalle Tulpen und Narzissen blühen.

Marion Gellermann baut die Blumenzwiebeltüten vor der Alten Molkerei auf, wo sie sich die Dedenhausener abholen können. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Beim Pflanzen halten die Bürger Abstand

In diesem Frühjahr hatten Gudrun und Helmut Sprenger alle Standorte kontrolliert und Zwiebeln, die keine Blüten mehr geschoben hatten, aus dem Boden geholt und die Lücken Gellermann mitgeteilt. Auch an diesem Sonnabend ist das Ehepaar zur Alten Molkerei gekommen, um sich neue Tulpen- und Osterglockenzwiebeln zu holen und sie am Nachmittag einzupflanzen. Die Aktion läuft in diesem Herbst wegen der Corona-Pandemie auf Abstand, das heißt Familien oder auch Einzelpersonen haben sich Blumenzwiebeln abgeholt und von Gellermann erklären lassen, wo sie diese einpflanzen können. „In anderen Jahren verbinden wir die Pflanzaktion meist mit einem anschließenden Treffen bei Getränken und Gegrilltem“, sagte Gellermann.

