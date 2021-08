Dedenhausen

Die Zukunftswerkstatt in Dedenhausen bereitet für Sonntag, 29. August, einen Dorfflohmarkt vor. Bislang hätten sich 50 Einwohner mit Ständen angemeldet, berichtet Karin Lawrenz, Mitglied der Zukunftswerkstatt. In enger Absprache mit der Gemeinde Uetze werde die Veranstaltung organisiert, sagt Lawrenz. Die Besucher müssen die Abstandsregeln einhalten und an den Verkaufsständen eine medizinische Maske tragen.

Alle Grundstücke, auf denen Flohmarktstände aufgebaut sind, werden mit bunten Luftballons gekennzeichnet. Außerdem liegen überall Ortspläne von Dedenhausen aus, auf denen alle Stände markiert sind. An der Gaststätte „Zum Bahnhof“ können sich die Flohmarktbummler an einer Kaffeetafel und einem Bratwurststand stärken.

Gasthaus-Genossenschaft wirbt für ihre Pläne

Die Zukunftswerkstatt wird dort laut Lawrenz zudem über die Anfang des Jahres gegründete Genossenschaft „Zum Bahnhof 40 – Dedenhäuser Zukunft i.G.“ informieren. Die Genossenschaft wird demnächst das letzte Gasthaus des Dorfes kaufen und betreiben. „Auch wenn wir schon mehr als 200 Mitglieder haben, nehmen wir gern noch weitere auf“, sagt Lawrenz, denn nach dem Kauf müsse das Gebäude saniert werden. und je mehr Eigenkapital die Genossenschaft habe, desto leichter könne dies finanziert werden.

Im Dorf gibt es ausreichend Parkmöglichkeit für die Besucher. Dedenhausener, die sich noch am Dorfflohmarkt beteiligen wollen, können sich bis zum 22. August per E-Mail an kakadedenhausen@t-online.de anmelden.

Von Anette Wulf-Dettmer