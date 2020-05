Dedenhausen feiert am Muttertag Gottesdienst im Freien

Dedenhausen/Eltze

Bislang gibt es nur in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dedenhausen einen Termin für den ersten Gottesdienst nach der Corona-Zwangspause. Dieser soll am Sonntag, 10. Mai, ab 9 Uhr im Freien vor der St.-Urban-Kirche gefeiert werden. „Er war ursprünglich im Rahmen des Schützenfestes geplant, das ja ausfällt“, sagt Hans-Günter Gelin, stellvertretender Kirchenvorstandsvorsitzender.

Im Freien könne man die Empfehlungen der Landeskirche zum Infektionsschutz leichter einhalten als in der Kirche, begründet Gelin die Entscheidung, auf die Rasenfläche auszuweichen. Während des Gottesdienstes werde weder gesungen noch spiele der Posaunenchor.

„Zwei Kirchenvorsteher werden dafür sorgen, dass die Besucher im gebührenden Abstand von mindestens 1,50 Metern auf den Bänken Platz nehmen“, kündigt Gelin an. Er geht davon aus, dass die Bänke für alle ausreichen werden. Anderenfalls müssten einige im Stehen unter Beachtung der Abstandsregeln den Gottesdienst verfolgen.

Pfingsten soll in der Kirche gefeiert werden

Laut Gelin wird es nach den bisherigen Planungen auch am Sonntag, 17. Mai, und am Pfingstsonntag, 31. Mai, Gottesdienste in Dedenhausen geben. Sie sollen um 10.30 Uhr in der Kirche beginnen. „Da werden wir die Besucher einzeln eintreten lassen“, kündigt Gelin an. Wahrscheinlich werde nur in jeder zweiten Bank jemand sitzen dürfen, und dann auch nur zwei Personen pro Bank. „Wir rechnen da nicht mit einem großen Besucherandrang“ – anders als beim ersten Gottesdienst nach dem wochenlangen Verzicht.

„Es werden auch bei uns wieder Gottesdienste gefeiert, aber noch nicht am zweiten Maiwochenende“, kündigt Birgit Schubert an, stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende in Eltze. „Aber die Kirche ist am Sonntag von 10.30 bis 11.30 zur Besinnung geöffnet.“ Während der geplanten Gottesdienste müssten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Einzelheiten müsse der Kirchenvorstand noch klären.

Kirchenvorstände müssen sich noch beraten

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Uetze-Katensen kommt am Donnerstagabend, 7. Mai, zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um darüber zu beraten, ob Gottesdienste in Uetze und Katensen möglich sind. „Wir müssen sehen, ob wir die Voraussetzungen erfüllen können“, sagt Pastor Andreas Kiebeler.

„Wir beraten am 8. Mai“, berichtet Tibor Ana, Pastor der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen. Er gibt zu bedenken, dass die Erlöser-Kirche in Dollbergen und die Christuskirche in Schwüblingsen die kleinsten Gotteshäuser in der Gemeinde Uetze sind. „Es könnte schwierig werden, einen herzlichen Gottesdienst zu feiern, weil nur wenige teilnehmen können“, sagt Anca. Zudem dürften die wenigen Besucher nicht singen.

Die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen hat bereits vor einigen Tagen ihre Gottesdienste bis Ende August abgesagt. Der Kirchenvorstand sieht Probleme, die Empfehlungen und Vorgaben der Landeskirche und des Landes Niedersachsen einzuhalten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller