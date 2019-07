Uetze - Dedenhausen eröffnet Treuhandkonto für geplantes Bürgerhaus Auf dem Weg, die Gaststätte Zum Bahnhof zu erhalten und in ein Bürgerhaus umzuwandeln, ist die Geck-AG aus Dedenhausen einen entscheidenden Schritt weiter. Für die Gründung einer Genossenschaft hat sie jetzt ein Treuhandkonto eröffnet.

Das Gasthaus Zum Bahnhof ist die einzige Gaststätte in Dedenhausen. Die Geck-AG will sie in ein Haus für die Dorfgemeinschaft umwandeln. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)