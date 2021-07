Dedenhausen

Die Wiese am Festwerk unter den Eichen ist voller Menschen. Jeder Tisch ist belegt, jeder Stuhl besetzt. Etwa 100 Gäste aus der Umgebung sind am Sonntag nach Dedenhausen gekommen, um den traditionellen Jazz-Frühshoppen nicht zu verpassen. Dort spielten die Swinging Oldtimers und sorgten mit ihren bekannten Songs für ausgelassene Stimmung: Jazz gegen den Corona-Blues. Die ehrenamtlichen Veranstalter der Kulturinitiative K4 hatten sich recht spontan für die Veranstaltung entschieden. Am Sonntagvormittag sind sie heilfroh, dass die Musiker Zeit für den Auftritt haben und auch das Wetter so gut mitspielt.

„Es könnte ja gar nicht besser sein“, sagt eine junge Frau, die mit ihrer Freundin im Schatten eines Baumes ein Glas Wein genießt. „Es ist so, als wäre einfach alles normal.“ Ähnlich sehen das auch Jürgen, Werner und Hans-Otto. Die drei Freunde sind extra mit dem Fahrrad nach Dedenhausen gekommen. „Und an diesem wunderschönen Plätzchen kann man es ja nun wirklich aushalten“, sagt Hans-Otto lächelnd. Auch die Musik gefällt den Männern, die nach eigenen Angaben immer dabei sind, wenn an auf dem Gelände am Festwerk etwas los ist.

Matthias Hecht (von links), Andreas Berwing, Annett Hecht und Carola Krenz freuen sich über die nette Atmosphäre in Dedenhausen. Quelle: Janna Silinger

Bier, Sonne und Musik

Ähnlich guter Laune sind auch Annett und Matthias Hecht, Andreas Berwing und Carola Kranz. Die Gruppe freut sich nicht nur über frisches Bier in der Sonne und den passenden Sound dazu, sondern auch darüber endlich wieder gemeinsam ein bisschen Zeit zu genießen.

Die einen oder anderen Besucher sind jedoch auch nur deshalb gekommen, weil sie Fans der Jazzmusik von den Swinging Oldtimers sind. Werner Fischer (Kornett, Flügelhorn, Gesang), Michael Glubrecht (Bass), Dieter Rös (Klarinette, Saxofon), Andreas Jakob Vogt (Schlagzeug) und Peter Warnecke (Klavier) haben schon in ihrer Jugend in Dixieland- und Swingbands musiziert und bringen somit jede Menge Erfahrung und entspannte Routine mit auf die Bühne.

„Die Resonanz ist großartig“

Und auch die Veranstalter von der Initiative K4 – KulturFourUetze – sind sehr zufrieden. „Die Resonanz ist wirklich großartig. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Beate Iwan. „Wir wären schon froh gewesen, wenn 20 Leute gekommen wären“, fügt Ruth Andresen hinzu. „Es war ja doch alles recht kurzfristig. Wir wussten ja nicht, ob es wirklich klappt und wie das Wetter wird.“

Die Organisatorinnen Ruth Andresen (v.l.), Ulla Düsterbeck und Beate Iwan freuen sich über die große Resonanz. Quelle: Janna Silinger

Aber die Gäste, die in Vor-Corona-Zeiten schon immer zu den Veranstaltungen der Initiative gekommen sind, zeigen sich auch am Sonntag. „Sie sind uns treu geblieben, es sind heute viele bekannte Gesichter hier“, meint Andresen. Auch wenn der Jazz-Frühshoppen nicht die üblichen drei, sondern nur zwei Stunden dauert, sei es doch eine hervorragende Stimmung in toller Atmosphäre, ergänzt die dritte im Bunde, Ulla Düsterbeck.

Von Janna Silinger