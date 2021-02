Dedenhausen

Einen Einbruch in ein derzeit unbewohntes Haus meldet die Polizei aus Dedenhausen. Dort seien bereits am Freitagabend mindestens zwei Unbekannte über ein Dachfenster in das an der Straße Gauseworth stehende Gebäude eingestiegen, um es später durch zwei Fenster im Erdgeschoss wieder zu verlassen.

Gestohlen hätten die Täter vermutlich nichts, teilt die Polizei mit. Mögliche Zeugenhinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05173) 925430.

Von Joachim Dege