Mit Verspätung gehen die Freibäder in Uetze und Hänigsen wegen der Corona-Pandemie in die Saison. Um überhaupt öffnen zu können, müssen sie zahlreiche Auflagen erfüllen: In Hänigsen dürfen nur Genossenschaftsmitglieder ihre Bahnen ziehen dürfen, müssen sich andere Gäste noch gedulden.