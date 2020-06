Mitten in der Corona-Pandemie ist im Pflegewohnstift An der Mühle in Uetze-Hänigsen so etwas wie Alltag eingekehrt. Die Senioren dürfen jede Woche einen Besucher empfangen, Friseur und Fußpflege bieten ihre Dienste an, und seit Kurzem nimmt das Heim auch wieder neue Bewohner auf.