Die Gemeinde Uetze hat ihr Corona-Beratungstelefon für Mütter, Väter, Großeltern und alle anderen Interessierten wieder freigeschaltet. Tamara Möller, Teamleiterin Kita, Familie und Senioren, Ellen Schwenke, Sozialarbeiterin und Koordinatorin der „Frühen Hilfen“, sowie Elke Salewski, Fachberaterin und Elternbegleiterin im Familienhaus Uetze, sind Ansprechpartnerinnen, wenn es um Hilfestellung bei den vielfältigen Herausforderungen in der Pandemie geht. Im HAZ-Interview sprechen sie über die aktuelle Situation junger Eltern, die Hebammenbetreuung und die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche.

Frau Möller, Frau Schwenke und Frau Salewski, wie wird das Beratungstelefon angenommen?

Möller: Im ersten Lockdown im Frühjahr wurde das Beratungstelefon eingeführt und dann nach den Lockerungen wieder abgeschaltet. Inzwischen ist die Situation so, dass Kontakte zu Eltern und Familien nicht in ausreichendem Maße stattfinden können. Wir wollen die Kontakte aber aufrechterhalten und auch jene erreichen, die noch nicht mit uns sprechen. Darum wurde das Telefonangebot wieder reaktiviert. Von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, sind Elke Salewski unter der Nummer (0176) 55903499 und Ellen Schwenke unter (0162) 2045778 erreichbar.

Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen

Wie ist die aktuelle Situation der Eltern?

Möller: Die Kontaktbeschränkungen haben Auswirkungen. Eltern können sich mit Gleichgesinnten, die ähnliche Problemlagen haben, weniger austauschen. Viele sorgen sich, wie sie sich verhalten sollen, wenn ihr Kind zu Hause bleiben muss, weil die Kita geschlossen oder Schulklassen in Quarantäne sind.

Wie können die Beraterinnen helfen?

Möller: Unsere Beratungsstellen sind jetzt wichtige Anlaufpunkte. Wir sind die ersten Ansprechpartner und vermitteln gezielt Kontakte, zum Beispiel für Familien, die sich isoliert fühlen. Elternbegleiterinnen können die Familien direkt aufsuchen. Auch Treffen in Gruppenräumen des Familienbüros sind möglich. Denn bei den Eltern wird Vorsicht großgeschrieben. Sie achten auf ihren Mund- und Nasenschutz und die Einhaltung der Abstandsregeln.

Hilfe für junge Eltern

Wie erfahren junge Eltern, welche Unterstützung die Gemeinde ihnen anbieten kann?

Möller: Wir haben ein Angebot für werdende Eltern, die sogenannte Babybegrüßung. Junge Eltern bekommen einen Brief vom Bürgermeister und ein kleines Paket mit Babysachen und Informationsmaterial. Die Eltern können das Päckchen abholen oder es sich nach Hause bringen lassen. In jedem Fall kommen wir mit den Familien ins Gespräch. Das wird gut angenommen.

Gibt es Geburtsvorbereitungskurse – und wie laufen sie ab?

Möller: Die Hebammen organisieren die Geburtsvorbereitung im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Angebote sind erlaubt, weil sie zum Bereich Erwachsenenbildung gehören. Es gibt Einzelbetreuungen, digitale Angebote und Betreuungen für kleinere Gruppen, wenn ausreichend große Räume vorhanden sind.

Wie hat sich die Arbeit der Hebammen verändert? Sind Hausbesuche überhaupt möglich?

Schwenke: Hausbesuche sind möglich und zurzeit besonders wichtig, weil viele junge Mütter kaum weitere Kontakte haben. Die Hebammen brauchen für die Betreuungen mehr Zeit. Sie müssen zum einen die Corona-Hygieneregeln einhalten, und es gibt viel Gesprächsbedarf.

Vielfältige Herausforderungen

In Corona-Zeiten gibt es vielfältige Herausforderungen. Haben Vernachlässigungen und Misshandlungen von Säuglingen und Kleinkindern zugenommen?

Möller: Wir haben bisher nicht erfahren, dass die Gewalt an Kindern zugenommen hat. Wenn es Probleme gibt mit der häuslichen Situation durch Homeoffice und Homeschooling, sind wir ansprechbar. Vor allem die Elternbegleiterinnen können helfen. Wir vermitteln an Ärzte, die Familien- und Erziehungsberatungsstelle, die Jugendhilfestation, das Sozialpädiatrische Zentrum in Hannover und andere Stellen. Vor allem die Frauenberatungsstelle wird in Uetze gut angenommen. Die Gesprächsangebote sind ausgeweitet worden.

Inwiefern sind Kinder in der Pandemie gefährdet? Leiden sie besonders unter der Situation?

Möller: Eine Gefährdung besteht in allen Krisenlagen, auch bei Krankheits- und Todesfällen und bei Arbeitslosigkeit. In allen Fällen ist Hilfe wichtig. Vorbeugen ist in jedem Fall besser als heilen. Krisen sind da. Sie sind unser tägliches Handlungsfeld. Die Corona-Krise bildet da keine Ausnahme. Inwiefern Kinder besonders leiden, lässt sich anhand der Erfahrungen, die wir machen, nicht ablesen.

Bedeutung sozialer Kontakte

Sind die Eltern zunehmend überfordert mit der derzeitigen Situation?

Schwenke: Das Hauptaugenmerk liegt auf den sozialen Kontakten. Das zieht sich durch alle Kreise. Es ist eine Frage der Persönlichkeit, wie jeder Einzelne damit umgeht. Einige beklagen den fehlenden Austausch und die Enge der Familienbeziehungen. Andere freuen sich, dass die Beziehungen intensiver werden. Die meisten Eltern können die Kinderbetreuung gut leisten. Die Überforderung ist nicht größer geworden, sondern hat sich eher auf andere Bereiche verlagert. Es ist gut, dass die kleinen Kinder in die Kitas können. Die Lage war schwierig, als diese im ersten Lockdown geschlossen waren.

Frühförderung ist wichtig und zurzeit gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Lassen sich Versäumnisse nachholen?

Salewski: Je früher die Förderung beginnt, umso besser. Aber Entwicklung ist immer möglich. Wir versuchen, die Eltern zu unterstützen, haben aus dem ersten Lockdown gelernt und Bewältigungsmechanismen entwickelt. Nicht alle Förderangebote sind weggefallen. In den Kitas kann mit den Kindern gearbeitet und es können Förderangebote gemacht werden. Es gibt zum Beispiel die Vorschulerziehung und Sprachförderung. Es wäre furchtbar, wenn das wieder ganz aufhören würde. Der Regelbetrieb sollte unbedingt offengehalten werden.

Perspektiven nach der Krise

Wie wirkt sich die Pandemie speziell auf die Kinder aus? Wird sich die verstärkte digitale Kommunikation wieder normalisieren, wenn die Krise vorüber ist?

Salewski: Kinder sind starke Persönlichkeiten. Sie finden ihren Weg. Viele lernen gerade, soziale Kommunikation besonders zu schätzen, weil sie sie vermissen. Das Gespräch bekommt eine neue Wichtigkeit. Die Kinder genießen es, wieder in der Kita zu sein und ihre Freunde zu treffen. Ich denke, die digitale Kommunikation wird sich wieder auf ein Normalmaß einpendeln.

Von Sybille Heine