Hänigsen

Der Ortsverein Hänigsen des Deutschen Roten Kreuzes ruft für Dienstag, 7. September, zur Blutspende auf. Die Spender werden in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr im Schützenheim der Uetzer Ortschaft am Steindamm erwartet. Der Vorrat an Blutreserven ist für fast alle Blutgruppen sehr niedrig. Nur für die Blutgruppe AB+ meldet das Blutspendenbarometer des DRK einen hohen Bestand. Deshalb hofft das DRK Hänigsen auf viele Spender. 

Blut spenden kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt und gesund ist. Mitgebracht werden muss der Personalausweis oder Reisepass. Die Blutspende von der Anmeldung bis zur Ruhepause nach dem Blutabnehmen dauert etwa eine Stunde.

Damit sich niemand bei der Blutspende mit Corona infizieren kann, stellt das DRK-Team die Liegen für die Spender in weitem Abstand auf. Jeder muss zudem seine Hände desinfizieren und eine medizinische Maske tragen. Es wird weder einen Imbiss noch ein Büfett geben, „dafür aber eine liebevolle Betreuung während der Blutspende“, teilt Angela Cording vom DRK mit.

Von Anette Wulf-Dettmer