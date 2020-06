Hänigsen

Seit drei Wochen testen die Rettungsschwimmer der DLRG Hänigsen ihren Trainingsbetrieb – mit Erfolg. Nun nehmen alle Gruppen wieder das Training auf, zumal sich auch das Hygienekonzept des Freibads Hänigsen bewährt hat, wie Vereinschef Florian Köhler mitteilt. Seinen Angaben zufolge bedeutet das auch, dass die Kinder unter den 220 Mitgliedern ab Donnerstag, 2. Juli, wieder gemeinsam ihre Bahnen ziehen können.

Um die Übungsstunden unter den geltenden Pandemieregeln und in geeigneten, zulässigen Gruppen von maximal 15 Kindern zu organisieren, müssen sich all jene, die sich in dieser Saison für ein Training interessieren, auf der Homepage des Vereins anmelden. Einige Angebote allerdings müssen nach Aussage Köhlers entfallen. Dazu gehören die Rettungs- und Anfängerschwimmausbildung sowie das Goldabzeichen, weil dafür eine körperliche Nähe zwischen Trainer und Schüler notwendig wäre. Einzige Ausnahmen seien Partnerübungen mit einem Familienmitglied. Eine Absage erteilt der DLRG-Vorsitzende wegen der Pandemievorgaben auch dem geplanten Zeltlager im August – und geselligen Zusammenkünften.

Neues Fitnessangebot steht donnerstags auf dem Programm

Neben dem Training im Wasser bietet der Verein in diesem Sommer für Jugendliche und Erwachsene ein neues Fitnessprogramm nach Tabata an. Dieses organisiert die DLRG nach Voranmeldung jeden Donnerstag um 19 Uhr auf einem Freigelände an der Rotarystraße gemeinsam mit TSV Friesen Judo, die Leitung übernimmt Tore Passon. Auf einem Abstand von zwei Metern auf eigener Decke oder einem Handtuch wird in einem Intervall-Wiederholungstraining eine Sammlung von Fitnessübungen durchgeführt. Tabata hat als Ziel, den Körper wiederholend an Belastungsgrenzen zu bringen und so kurzfristig messbare Erfolge zu erzielen.

Im Freibadwasser trainieren die Jugendlichen und Erwachsenen ihre Schwimmfertigkeiten jeweils montags und mittwochs ab 19 Uhr. Die Rettungsschwimmer sind ergänzend zur Schwimmbadaufsicht der Genossenschaft wieder an den Wochenenden in jeweils zwei Schichten zwischen 10 und 19 Uhr im Freibad Hänigsen vertreten.

Von Antje Bismark