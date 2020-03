Coronavirus: Das ändert sich alles in Uetze

Uetze

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ruht auch in der Gemeinde Uetze das öffentliche Leben in vielen Bereichen. Aktuell (Stand Montag, 15.30 Uhr) gibt es in Uetze zehn bestätigte Erkrankungen. Im Rathaus wird es ab Dienstag, 17. März, keinen unkontrollierten Publikumsverkehr mehr geben. Einlass wird bis auf Weiteres nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung gewährt – das gilt auch für das Bürgerbüro und die Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Zudem schließt die Gemeinde nicht nur alle Schulen und Kitas, sondern auch die Sporthallen, Jugendtreffs, Büchereien und Dorftreffs.

Zum Schutz der Mitarbeiter im Rathaus bittet die Verwaltung die Einwohner, nur in dringenden Fällen einen Termin unter Telefon (05173) 970-00 beziehungsweise 970-030 oder per E-Mail an info@uetze.de zu vereinbaren. Telefonisch sind alle Mitarbeiter für die Bürger jedoch nach wie vor uneingeschränkt zu erreichen.

Kann in Uetze noch geheiratet werden?

In Uetze wird weiterhin geheiratet werden können, doch dürfen zu den standesamtlichen Trauungen nicht mehr als zehn Personen kommen. Darüber hinaus sagt die Gemeinde alle eigenen Veranstaltungen ab – auch den Umwelt- und Familientag am Sonnabend, 21. März, auf dem Hoopte. „Wir empfehlen auch allen Vereinen und Institutionen, ihre Veranstaltungen und Versammlungen abzusagen“, sagt Bürgermeister Werner Backeberg. Im Gemeindegebiet wird es in diesem Jahr keine Osterfeuer geben, und auch die ersten Flohmärkte in Uetze und Hänigsen sind abgesagt.

Findet Unterricht in der VHS und den Musikschulen statt?

Alle Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule Ostkreis Hannover sind vorerst bis zum 18. April ausgesetzt. Das gelte auch für Bildungsurlaube sowie Integrations- und Deutschkurse, teilt VHS-Leiterin Elke Vaihinger mit. Sie weist darauf hin, dass Teilnehmer an Bildungsurlauben ihre Arbeitgeber darüber unverzüglich informieren sollten.

Auch die Musikschule Ostkreis Hannover geht in die Corona-Pause. Das hatte der Landesverband deutscher Musikschulen in seiner Jahrestagung am Wochenende empfohlen. Bis zum Beginn der Osterferien finden keine Kurse mehr statt, in den Ferien selbst gebe es ohnehin keinen Musikunterricht. Der Musikverein Dollbergen lässt die Kurse der musikalischen Früherziehung ruhen, und sein Blasorchester trifft sich vorerst nicht mehr zum Proben.

Wie funktioniert die Notbetreuung in den Kitas?

Für Kinder, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, gibt es auch in Uetze eine Notbetreuung in den Kitas. Anspruch darauf haben Eltern, die vor allem in folgenden Berufsgruppe arbeiten: Gesundheitswesen, Polizei sowie sämtliche Rettungsdienste, Katastrophenschutz und Feuerwehren, Justiz- und Vollzugsbereich, Lebensmittelproduktion und -handel, Informationstechnik und Finanzwesen sowie Bedienstete, die Staats- und Regierungsfunktionen aufrechterhalten. Die Notbetreuung muss beantragt werden. Die entsprechenden Formulare bekommen die Eltern in der Kita ihres Kindes. Die Gemeinde plant laut Rathaussprecher Andreas Fitz, in jedem Ort eine Notgruppe vorzuhalten. Nur wenn der Bedarf in einem Dorf sehr gering sein sollte, könnte es sein, dass das Kind in den Nachbarort gebracht werden muss, sagt Fitz.

Was ist mit den Kirchen und ihren Veranstaltungen?

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde für Hänigsen, Obershagen und Altmerdingsen sagt alle Gottesdienste, Passionsandachten, Kirchenkonzerte, Gruppen und Kreise ab – und zwar bis einschließlich 15. Mai. Die Konfirmationen werden auf den Spätsommer verschoben. Trauerfeiern sollen nur noch in kleinem Kreis begangen werden. Bei Trauungen und Taufen soll in Absprache mit den Familien dokumentiert werden, wer teilgenommen hat. Die Pastoren Ulrich von Stuckrad-Barre und Steffen Lahmann sind aber weiterhin über Telefon und E-Mail zu erreichen.

In der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen fallen alle Gottesdienste, auch Taufen und Trauungen, bis zum 19. April aus. Bis Ende Mai findet kein Konfirmandenunterricht statt, und die für das erste Maiwochenende geplante Konfirmation wird verschoben.

Bis einschließlich 19. April ruht auch das gesellige Leben der Gemeinde Uetze-Katensen, alle Veranstaltungen, auch die der kirchlichen Flüchtlingsarbeit, fallen aus. Das Gemeindebüro ist jedoch zu den üblichen Zeiten per Telefon zu erreichen.

Die katholische St.-Nikolaus-Gemeinde sagt alle Gottesdienste in ihren Kirchen in Uetze, Hänigsen und Burgdorf ab. Die Pfarrkirche St. Nikolaus und die Filialkirche St. Matthias in Uetze bleiben für das persönliche Gebet weiterhin ganztägig geöffnet. Die Pfarrheime hingegen sind bis auf Weiteres geschlossen ebenso wie das Pfarrbüro. Letzteres ist laut Gemeinde zwar weiterhin besetzt, doch die Mitarbeiter sind nur per Telefon oder Mail erreichbar.

Kann auf dem Wochenmarkt eingekauft werden?

Der Wochenmarkt auf dem Hindenburgplatz in Uetze findet bis auf Weiteres wie gewohnt statt. Jeden Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr können die Bürger an den Ständen frische Ware einkaufen. Allerdings bittet die Gemeinde die Kunden darum, beim Warten an einem Stand Abstand zu wahren. Der kleine Markt in Dedenhausen vor der ehemaligen Molkerei wird am Dienstagnachmittag ebenfalls geöffnet sein. Allerdings wird der Bäcker aus Hänigsen nicht dabei sein.

Was ist mit Beratungsgesprächen im Jobcenter?

Das Jobcenter der Region hat alle Beratungstermine bis einschließlich 17. April abgesagt – und zwar an allen Standorten. Wer eine Einladung zum Beratungsgespräch in diesem Zeitraum erhalten hat, wird gebeten, nicht im Jobcenter vorzusprechen. Eine Absage ist nicht erforderlich, teilt das Jobcenter mit und versichert, dass Leistungskürzungen nicht zu befürchten seien. Sobald die Situation es erlaube, werde sich die Behörde bei allen Betroffenen melden. Bei dringendem Beratungsbedarf und finanziellen Notlagen können Betroffene telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Kontaktdaten stehen auf der Internetseite des Jobcenters.

Treffen sich die Kommunalpolitiker zu Sitzungen?

Die politischen Gremien in der Gemeinde werden vorerst nicht mehr zu Sitzungen zusammenkommen. Die Sitzung des Betriebsausschusses am Dienstag, 17. März, ist gestrichen ebenso wie die Sitzung des Obershagener Ortsrats am Dienstag, 24. März. Diese beiden Termine wären die letzten vor den Osterferien gewesen. Nach Ostern soll der Verwaltungsausschuss der Gemeinde am 16. April den Reigen der Sitzungen wieder eröffnen. Ob er jedoch tatsächlich tagen wird, ist laut Rathaussprecher Andreas Fitz noch nicht entschieden. „Wir haben auch andere Möglichkeiten, um Beschlüsse zu fassen, zum Beispiel Telefonkonferenzen oder Umlaufbeschlüsse“, sagt er.

Von Anette Wulf-Dettmer