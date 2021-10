Uetze

Die Zeichen verdichten sich, dass die Gemeinde Uetze für ihre Schulen keine mobilen Luftfilter anschaffen wird. Der Uetzer Ratsausschuss für Schule, Sport und Kultur hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen. Er folgte damit der Empfehlung der Gemeindeverwaltung. Abschließend entscheidet in dieser Frage der Uetzer Rat.

Die Grundschulen und die beiden Schulen im Schulzentrum – die Aurelia-Wald-Gesamtschule und das Gymnasium Unter den Eichen – benötigten keine mobilen Luftreiniger, sagte die Lehrervertreterin Isabel Barthold. Im Schulzentrum ermöglichten die großen Fenster, die Unterrichtsräume gut zu lüften.

In den Schulräumen ist nicht genügend Platz für Lüfter

Die Räumlichkeiten gäben es nicht her, die Geräte in den Klassen- und sonstigen Unterrichtsräumen aufzustellen. „Ich habe eine Klasse mit 28 Schülern“, sagte Barthold, die an der Uetzer Gesamtschule unterrichtet. Bei der Schülerzahl sei im Klassenraum nicht genügend Platz für einen Luftfilter. „Die Geräte machen Geräusche“, fügte sie hinzu. Daher störten sie dauerhaft im Unterricht.

„Wir als Schüler sehen das genauso“, sagte der Schülervertreter Linos Degenhardt. Nach Ansicht des Elternvertreters Frederic Woelky bringen die mobilen Lüfter keinen großen Vorteil. Nach Angaben der Verwaltung müsste die Gemeinde für den Kauf von 142 Geräten für alle Schule rund 570.000 Euro ausgeben. Hinzu kämen laufende Kosten für die Wartung und den Filterwechsel. Die Gemeinde bekommt keine Zuschüsse. Somit müsste sie sämtliche Kosten tragen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller